03 мая 2023

МЧС спасло курганское село Боровлянка от пожара

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение
Пожар произошел в Белозерском округе Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области сотрудники МЧС остановили распространение пожара, который находился на расстоянии пяти километров от села Боровлянка Белозерского муниципального округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Вертолет МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защитили от огня село Боровлянка Белозерского муниципального округа Курганской области, на расстоянии пяти км от которого действовал лесной пожар. В 13.50 огонь удалось локализовать», — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила — 2,8 га. Пожар ликвидируют 34 сотрудника МЧС, которые используют десять единиц техники.

Ранее в регионе был потушен пожар возле села Озерное Звериноголовского округа. Из-за угрозы распространения огня из села эвакуировали людей.

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В Курганской области сотрудники МЧС остановили распространение пожара, который находился на расстоянии пяти километров от села Боровлянка Белозерского муниципального округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Вертолет МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защитили от огня село Боровлянка Белозерского муниципального округа Курганской области, на расстоянии пяти км от которого действовал лесной пожар. В 13.50 огонь удалось локализовать», — рассказали в ведомстве. Площадь пожара составила — 2,8 га. Пожар ликвидируют 34 сотрудника МЧС, которые используют десять единиц техники. Ранее в регионе был потушен пожар возле села Озерное Звериноголовского округа. Из-за угрозы распространения огня из села эвакуировали людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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