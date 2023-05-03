МЧС спасло курганское село Боровлянка от пожара

Пожар произошел в Белозерском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области сотрудники МЧС остановили распространение пожара, который находился на расстоянии пяти километров от села Боровлянка Белозерского муниципального округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Вертолет МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защитили от огня село Боровлянка Белозерского муниципального округа Курганской области, на расстоянии пяти км от которого действовал лесной пожар. В 13.50 огонь удалось локализовать», — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила — 2,8 га. Пожар ликвидируют 34 сотрудника МЧС, которые используют десять единиц техники.

Ранее в регионе был потушен пожар возле села Озерное Звериноголовского округа. Из-за угрозы распространения огня из села эвакуировали людей.