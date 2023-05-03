03 мая 2023

В Курганской области потушили пожар возле села Озерное, где эвакуировали людей

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение
Пожар произошел в Звериноголовском муниципальном округе Фото:
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Возле села Озерное Звериноголовского округа Курганской области потушили пожар. Об этом 4 мая сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. Ранее из-за угрозы распространения огня из села эвакуировали людей.

«В 20 часов 20 минут ландшафтный пожар в Звериноголовском муниципальном округе вблизи с. Озерное удалось локализовать на общей площади пять Га. В 05.30 утра 4 мая ликвидация открытого горения», — указано в сообщении.

Пожар возник 3 мая. Для его тушения привлекли 126 человек и 24 единиц техники, в том числе и авиацию. 3 мая было известно, что фронт возгорания составлял 1,5 км.

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Возле села Озерное Звериноголовского округа Курганской области потушили пожар. Об этом 4 мая сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. Ранее из-за угрозы распространения огня из села эвакуировали людей. «В 20 часов 20 минут ландшафтный пожар в Звериноголовском муниципальном округе вблизи с. Озерное удалось локализовать на общей площади пять Га. В 05.30 утра 4 мая ликвидация открытого горения», — указано в сообщении. Пожар возник 3 мая. Для его тушения привлекли 126 человек и 24 единиц техники, в том числе и авиацию. 3 мая было известно, что фронт возгорания составлял 1,5 км.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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