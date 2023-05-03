В Курганской области потушили пожар возле села Озерное, где эвакуировали людей

Пожар произошел в Звериноголовском муниципальном округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Возле села Озерное Звериноголовского округа Курганской области потушили пожар. Об этом 4 мая сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. Ранее из-за угрозы распространения огня из села эвакуировали людей.

«В 20 часов 20 минут ландшафтный пожар в Звериноголовском муниципальном округе вблизи с. Озерное удалось локализовать на общей площади пять Га. В 05.30 утра 4 мая ликвидация открытого горения», — указано в сообщении.

Пожар возник 3 мая. Для его тушения привлекли 126 человек и 24 единиц техники, в том числе и авиацию. 3 мая было известно, что фронт возгорания составлял 1,5 км.