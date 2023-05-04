Захарова назвала высказывание Зеленского бредом наркомана

Захарова: Зеленский бредит о ядерной бомбе
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Слова Владимира Зеленского похожи на бредни наркомана, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, заявив о своем намерении сделать конфликт на Украине последним в истории человечества, мечтает о применении ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наркоман бредит о применении ядерной бомбы», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она отреагировала на слова Зеленского о том, что Украина собирается сделать «нынешний конфликт» последним в истории человечества.

Ранее бывший украинский политик Виктор Медведчук выразил мнение, что мир от ядерной войны спасет создание международного трибунала по расследованию военных преступлений Зеленского. Также Медведчук заявлял, что временные овации Запада в адрес Зеленского вскоре закончатся и сменятся мировым осуждением.

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Президент Украины Владимир Зеленский, заявив о своем намерении сделать конфликт на Украине последним в истории человечества, мечтает о применении ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Наркоман бредит о применении ядерной бомбы», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она отреагировала на слова Зеленского о том, что Украина собирается сделать «нынешний конфликт» последним в истории человечества. Ранее бывший украинский политик Виктор Медведчук выразил мнение, что мир от ядерной войны спасет создание международного трибунала по расследованию военных преступлений Зеленского. Также Медведчук заявлял, что временные овации Запада в адрес Зеленского вскоре закончатся и сменятся мировым осуждением.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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