Президент Украины Владимир Зеленский, заявив о своем намерении сделать конфликт на Украине последним в истории человечества, мечтает о применении ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наркоман бредит о применении ядерной бомбы», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она отреагировала на слова Зеленского о том, что Украина собирается сделать «нынешний конфликт» последним в истории человечества.
Ранее бывший украинский политик Виктор Медведчук выразил мнение, что мир от ядерной войны спасет создание международного трибунала по расследованию военных преступлений Зеленского. Также Медведчук заявлял, что временные овации Запада в адрес Зеленского вскоре закончатся и сменятся мировым осуждением.
Президент Украины Владимир Зеленский, заявив о своем намерении сделать конфликт на Украине последним в истории человечества, мечтает о применении ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Наркоман бредит о применении ядерной бомбы», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она отреагировала на слова Зеленского о том, что Украина собирается сделать «нынешний конфликт» последним в истории человечества. Ранее бывший украинский политик Виктор Медведчук выразил мнение, что мир от ядерной войны спасет создание международного трибунала по расследованию военных преступлений Зеленского. Также Медведчук заявлял, что временные овации Запада в адрес Зеленского вскоре закончатся и сменятся мировым осуждением.