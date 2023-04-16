16 апреля 2023

Медведчук: трибунал над Зеленским и его приспешниками позволит избежать ядерной войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский (на фото) превратил Украину в «неонацистское государство», считает Медведчук Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Международный суд над президентом Украины Владимиром Зеленским и его приспешниками наподобие Нюрнбергского военного трибунала над лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером позволит избежать ядерной войны. Об этом заявил бывший украинский политик Виктор Медведчук.

«Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только общими усилиями человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса, к которому очередной Гитлер может привести планету», — передает слова Виктора Медведчука издание aif.ru.

По мнению бывшего украинского политика, Зеленский и его приспешники превратил Украину в «неонацистское государство», в котором уничтожены права и свободы граждан. Кроме этого Медведчук считает, что нынешний политический режим Киева превратил страну в колонию Запада.

Ранее URA.RU передавало слова Медведчука, что временные овации Запада в адрес Зеленского вскоре закончатся и сменятся мировым осуждением. По мнению бывшего украинского политика президент Украины олицетворяет собой пятую колонну как для Запада, так и для своей собственной страны.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный суд над президентом Украины Владимиром Зеленским и его приспешниками наподобие Нюрнбергского военного трибунала над лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером позволит избежать ядерной войны. Об этом заявил бывший украинский политик Виктор Медведчук. «Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только общими усилиями человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса, к которому очередной Гитлер может привести планету», — передает слова Виктора Медведчука издание aif.ru. По мнению бывшего украинского политика, Зеленский и его приспешники превратил Украину в «неонацистское государство», в котором уничтожены права и свободы граждан. Кроме этого Медведчук считает, что нынешний политический режим Киева превратил страну в колонию Запада. Ранее URA.RU передавало слова Медведчука, что временные овации Запада в адрес Зеленского вскоре закончатся и сменятся мировым осуждением. По мнению бывшего украинского политика президент Украины олицетворяет собой пятую колонну как для Запада, так и для своей собственной страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...