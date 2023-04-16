Международный суд над президентом Украины Владимиром Зеленским и его приспешниками наподобие Нюрнбергского военного трибунала над лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером позволит избежать ядерной войны. Об этом заявил бывший украинский политик Виктор Медведчук.
«Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только общими усилиями человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса, к которому очередной Гитлер может привести планету», — передает слова Виктора Медведчука издание aif.ru.
По мнению бывшего украинского политика, Зеленский и его приспешники превратил Украину в «неонацистское государство», в котором уничтожены права и свободы граждан. Кроме этого Медведчук считает, что нынешний политический режим Киева превратил страну в колонию Запада.
Ранее URA.RU передавало слова Медведчука, что временные овации Запада в адрес Зеленского вскоре закончатся и сменятся мировым осуждением. По мнению бывшего украинского политика президент Украины олицетворяет собой пятую колонну как для Запада, так и для своей собственной страны.
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