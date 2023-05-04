В Кургане перенесли сроки строительства школы в крупном микрорайоне

Строительство школы в микрорайоне Солнечный в Кургане откладывается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возведение пристроя к зданию прогимназии №63 на бульваре Солнечный в Кургане перенесено на последующие годы. Об этом представители мэрии написали в ответе жителям микрорайона, опубликованном на сайте «Обратись».

«В инвестиционной программе Курганской области на 2023 год средства на строительство пристроя на 150 учебных мест к прогимназии №63 не запланированы», — указано в ответе.

Представители администрации Кургана подчеркнули в ответе, что проектно-сметная документация на строительство подготовлена и прошла государственную экспертизу. «Предложения по включению пристроя на 150 мест в региональную инвестпрограмму направлены в департамент образования и науки Курганской области», — сообщается в ответе.

Школьники старших классов вынуждены ездить в другие районы Кургана на занятия. На бульваре Солнечный в прогимназии учатся дети только до четвертого класса включительно.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана жаловались в соцсетях на нехватку учебных мест для школьников в микрорайоне Солнечный. Проблему признавал начальник городского управления образованием.