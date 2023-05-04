04 мая 2023

В Кургане перенесли сроки строительства школы в крупном микрорайоне

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, доска, урок, ученики, учеба, школа, школьники, занятия, лицей, вундеркинд
Строительство школы в микрорайоне Солнечный в Кургане откладывается Фото:

Возведение пристроя к зданию прогимназии №63 на бульваре Солнечный в Кургане перенесено на последующие годы. Об этом представители мэрии написали в ответе жителям микрорайона, опубликованном на сайте «Обратись».

«В инвестиционной программе Курганской области на 2023 год средства на строительство пристроя на 150 учебных мест к прогимназии №63 не запланированы», — указано в ответе.

Представители администрации Кургана подчеркнули в ответе, что проектно-сметная документация на строительство подготовлена и прошла государственную экспертизу. «Предложения по включению пристроя на 150 мест в региональную инвестпрограмму направлены в департамент образования и науки Курганской области», — сообщается в ответе.

Школьники старших классов вынуждены ездить в другие районы Кургана на занятия. На бульваре Солнечный в прогимназии учатся дети только до четвертого класса включительно.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана жаловались в соцсетях на нехватку учебных мест для школьников в микрорайоне Солнечный. Проблему признавал начальник городского управления образованием.

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Возведение пристроя к зданию прогимназии №63 на бульваре Солнечный в Кургане перенесено на последующие годы. Об этом представители мэрии написали в ответе жителям микрорайона, опубликованном на сайте «Обратись». «В инвестиционной программе Курганской области на 2023 год средства на строительство пристроя на 150 учебных мест к прогимназии №63 не запланированы», — указано в ответе. Представители администрации Кургана подчеркнули в ответе, что проектно-сметная документация на строительство подготовлена и прошла государственную экспертизу. «Предложения по включению пристроя на 150 мест в региональную инвестпрограмму направлены в департамент образования и науки Курганской области», — сообщается в ответе. Школьники старших классов вынуждены ездить в другие районы Кургана на занятия. На бульваре Солнечный в прогимназии учатся дети только до четвертого класса включительно. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана жаловались в соцсетях на нехватку учебных мест для школьников в микрорайоне Солнечный. Проблему признавал начальник городского управления образованием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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