Из-за нехватки школ в Кургане ученикам приходится ездить на уроки в другой район

Сотни школьников в Кургане вынуждены учиться далеко от дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана, проживающие на бульваре Солнечный, жалуются на то, что их детям приходится ездить в школы в другие районы города. Об этом курганцы сообщили в Instagram губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Вадим Михалович, в микрорайоне бульвар Солнечный нужна школа, детки едут в центр за знаниями», — пишет пользователь klavdiasolnecnaa. «Просим вас, пожалуйста, построить нам школу, семьи вынуждены уезжать в другие районы, чтобы деткам не ездить в школу», — сообщает пользователь gabova3570.

Начальник управления образования города Иван Сбродов рассказал «URA.RU», что проблема действительно есть. «Необходимость в среднем образовании на бульваре Солнечном есть. В школах других районов города учатся 75-100 детей, проживающий на бульваре [Солнечный]», — уточнил собеседник. В данном случае речь идет о школьниках старше четвертого класса, младшеклассники учатся в прогимназии №63, расположенной недалеко от бульвара Солнечный.

На момент публикации новости получить оперативный комментарий в пресс-службе правительства региона не удалось.