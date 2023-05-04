04 мая 2023

В Кургане введут единую карту скидок для автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Власти планируют решить вопрос со скидочной картой до конца года Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане до конца года планируют ввести единую дисконтную транспортную карту для автобусов. Об этом представители городской администрации сообщили на портале «Обратись».

«В настоящее время прорабатывается вопрос о введении в Кургане единой дисконтной транспортной карты, действующей абсолютно на всех маршрутах, обслуживаемых по регулируемому тарифу, независимо от компании-перевозчика. После внедрения подобной транспортной карты пассажиры смогут экономить на проезде. Данный вопрос планируется проработать до конца текущего года», — рассказали представители мэрии.

Сейчас, по данным мэрии, в автобусах действуют карты оператора «ЭлКарт» и транспортная карта «Кузнечик». По ним стоимость поездок составляет от 22 до 27 рублей.

В январе руководитель городского транспортного управления Павел Коваленко объяснял, что введение транспортной реформы помогло сохранить тариф на уровне 30 рублей за поездку. По его словам, в противном случае стоимость проезда могла вырасти до 38 рублей.

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В Кургане до конца года планируют ввести единую дисконтную транспортную карту для автобусов. Об этом представители городской администрации сообщили на портале «Обратись». «В настоящее время прорабатывается вопрос о введении в Кургане единой дисконтной транспортной карты, действующей абсолютно на всех маршрутах, обслуживаемых по регулируемому тарифу, независимо от компании-перевозчика. После внедрения подобной транспортной карты пассажиры смогут экономить на проезде. Данный вопрос планируется проработать до конца текущего года», — рассказали представители мэрии. Сейчас, по данным мэрии, в автобусах действуют карты оператора «ЭлКарт» и транспортная карта «Кузнечик». По ним стоимость поездок составляет от 22 до 27 рублей. В январе руководитель городского транспортного управления Павел Коваленко объяснял, что введение транспортной реформы помогло сохранить тариф на уровне 30 рублей за поездку. По его словам, в противном случае стоимость проезда могла вырасти до 38 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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