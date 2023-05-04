В Кургане введут единую карту скидок для автобусов

В Кургане до конца года планируют ввести единую дисконтную транспортную карту для автобусов. Об этом представители городской администрации сообщили на портале «Обратись».
«В настоящее время прорабатывается вопрос о введении в Кургане единой дисконтной транспортной карты, действующей абсолютно на всех маршрутах, обслуживаемых по регулируемому тарифу, независимо от компании-перевозчика. После внедрения подобной транспортной карты пассажиры смогут экономить на проезде. Данный вопрос планируется проработать до конца текущего года», — рассказали представители мэрии.
Сейчас, по данным мэрии, в автобусах действуют карты оператора «ЭлКарт» и транспортная карта «Кузнечик». По ним стоимость поездок составляет от 22 до 27 рублей.
В январе руководитель городского транспортного управления Павел Коваленко объяснял, что введение транспортной реформы помогло сохранить тариф на уровне 30 рублей за поездку. По его словам, в противном случае стоимость проезда могла вырасти до 38 рублей.
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