В Кургане введут единую карту скидок для автобусов

05 мая 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Власти планируют решить вопрос со скидочной картой до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане до конца года планируют ввести единую дисконтную транспортную карту для автобусов. Об этом представители городской администрации сообщили на портале «Обратись». «В настоящее время прорабатывается вопрос о введении в Кургане единой дисконтной транспортной карты, действующей абсолютно на всех маршрутах, обслуживаемых по регулируемому тарифу, независимо от компании-перевозчика. После внедрения подобной транспортной карты пассажиры смогут экономить на проезде. Данный вопрос планируется проработать до конца текущего года», — рассказали представители мэрии. Сейчас, по данным мэрии, в автобусах действуют карты оператора «ЭлКарт» и транспортная карта «Кузнечик». По ним стоимость поездок составляет от 22 до 27 рублей. В январе руководитель городского транспортного управления Павел Коваленко объяснял, что введение транспортной реформы помогло сохранить тариф на уровне 30 рублей за поездку. По его словам, в противном случае стоимость проезда могла вырасти до 38 рублей.

В Кургане до конца года планируют ввести единую дисконтную транспортную карту для автобусов. Об этом представители городской администрации сообщили на портале «Обратись». «В настоящее время прорабатывается вопрос о введении в Кургане единой дисконтной транспортной карты, действующей абсолютно на всех маршрутах, обслуживаемых по регулируемому тарифу, независимо от компании-перевозчика. После внедрения подобной транспортной карты пассажиры смогут экономить на проезде. Данный вопрос планируется проработать до конца текущего года», — рассказали представители мэрии. Сейчас, по данным мэрии, в автобусах действуют карты оператора «ЭлКарт» и транспортная карта «Кузнечик». По ним стоимость поездок составляет от 22 до 27 рублей. В январе руководитель городского транспортного управления Павел Коваленко объяснял, что введение транспортной реформы помогло сохранить тариф на уровне 30 рублей за поездку. По его словам, в противном случае стоимость проезда могла вырасти до 38 рублей.