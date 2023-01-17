17 января 2023

Власти Кургана объяснили, почему начали транспортную реформу в январе

В Кургане поспешили начать транспортную реформу из-за перевозчиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы с логотипом Курганская область. Курган, общественный транспорт, пассажиры автобуса, автобусы
По мнению властей, транспортную реформу уже нельзя было оттягивать Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане власти начали транспортную реформу в январе, так как опасались, что перевозчики до лета поднимут стоимость проезда в автобусах. Об этом рассказал руководитель городского транспортного управления Павел Коваленко.

«У нас назрели эти изменения. Их уже оттягивать было некуда. К тому же до лета перевозчики, которые работают на нерегулируемом тарифе, могли еще несколько раз поднять цену за проезд», — объяснил Коваленко в эфире «Радио России».

Он вспомнил, как ранее перевозчики хотели поднять стоимость проезда до 38 рублей. Чтобы этого не допустить, на новых маршрутах действует регулируемый тариф в размере 30 рублей.

Транспортную реформу запустили 3 января. Планируется, что 40 новых маршрутов заменят 51 старый. Уже в первые недели действия реформы горожане оставили сотни жалоб, связанных с автобусами.

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В Кургане власти начали транспортную реформу в январе, так как опасались, что перевозчики до лета поднимут стоимость проезда в автобусах. Об этом рассказал руководитель городского транспортного управления Павел Коваленко. «У нас назрели эти изменения. Их уже оттягивать было некуда. К тому же до лета перевозчики, которые работают на нерегулируемом тарифе, могли еще несколько раз поднять цену за проезд», — объяснил Коваленко в эфире «Радио России». Он вспомнил, как ранее перевозчики хотели поднять стоимость проезда до 38 рублей. Чтобы этого не допустить, на новых маршрутах действует регулируемый тариф в размере 30 рублей. Транспортную реформу запустили 3 января. Планируется, что 40 новых маршрутов заменят 51 старый. Уже в первые недели действия реформы горожане оставили сотни жалоб, связанных с автобусами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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