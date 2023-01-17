Власти Кургана объяснили, почему начали транспортную реформу в январе

В Кургане власти начали транспортную реформу в январе, так как опасались, что перевозчики до лета поднимут стоимость проезда в автобусах. Об этом рассказал руководитель городского транспортного управления Павел Коваленко.
«У нас назрели эти изменения. Их уже оттягивать было некуда. К тому же до лета перевозчики, которые работают на нерегулируемом тарифе, могли еще несколько раз поднять цену за проезд», — объяснил Коваленко в эфире «Радио России».
Он вспомнил, как ранее перевозчики хотели поднять стоимость проезда до 38 рублей. Чтобы этого не допустить, на новых маршрутах действует регулируемый тариф в размере 30 рублей.
Транспортную реформу запустили 3 января. Планируется, что 40 новых маршрутов заменят 51 старый. Уже в первые недели действия реформы горожане оставили сотни жалоб, связанных с автобусами.
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