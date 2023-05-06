Замминистра обороны Украины Маляр: Россия испытывает новое оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, мотострелки, оружие, бронетехника, ракета зенитная, сво
Каждая ракетная атака по Украине со стороны РФ воспринимается как нечто новое, заявила Анна Маляр Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит испытания нового вооружения. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, не уточнив, о каком оружии идет речь.

«[Российские силы] налаживают производство определенных видов вооружения и проводят испытания нового оружия», — написала Анна Маляр в своем telegram-канале. Она уточнила, что каждая ракетная атака со стороны РФ воспринимается Украиной как что-то новое. Источник информации Маляр не назвала.

Ранее в украинском военном ведомстве уточнили, что Киеву не стоит завышать ожидания от предстоящего контрнаступления. Анна Маляр также говорила, что в ходе подготовки к наступлению, в работе Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут задействованы раненые украинские солдаты, передает телеканал 360.

Обновлено 13:25: URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия проводит испытания нового вооружения. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, не уточнив, о каком оружии идет речь. «[Российские силы] налаживают производство определенных видов вооружения и проводят испытания нового оружия», — написала Анна Маляр в своем telegram-канале. Она уточнила, что каждая ракетная атака со стороны РФ воспринимается Украиной как что-то новое. Источник информации Маляр не назвала. Ранее в украинском военном ведомстве уточнили, что Киеву не стоит завышать ожидания от предстоящего контрнаступления. Анна Маляр также говорила, что в ходе подготовки к наступлению, в работе Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут задействованы раненые украинские солдаты, передает телеканал 360. Обновлено 13:25: URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...