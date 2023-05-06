Замминистра обороны Украины Маляр: Россия испытывает новое оружие

Каждая ракетная атака по Украине со стороны РФ воспринимается как нечто новое, заявила Анна Маляр Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит испытания нового вооружения. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, не уточнив, о каком оружии идет речь.

«[Российские силы] налаживают производство определенных видов вооружения и проводят испытания нового оружия», — написала Анна Маляр в своем telegram-канале. Она уточнила, что каждая ракетная атака со стороны РФ воспринимается Украиной как что-то новое. Источник информации Маляр не назвала.

Ранее в украинском военном ведомстве уточнили, что Киеву не стоит завышать ожидания от предстоящего контрнаступления. Анна Маляр также говорила, что в ходе подготовки к наступлению, в работе Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут задействованы раненые украинские солдаты, передает телеканал 360.

Обновлено 13:25: URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.