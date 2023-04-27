Глава Минобороны Украины призвал не завышать ожиданий от контрнаступления ВСУ Глава Минобороны Украины Резников: Киеву не стоит завышать ожидания от контрнаступления ВСУ 27 апреля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 + Киеву не стоит строить больших надежд на контрнаступление ВСУ, заявил Алексей Резников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не должно завышать ожидания от наступления весной. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Поэтому мы согласовываем с Генштабом и Анна Маляр (замминистра обороны Украины — прим. URA.RU) потом говорит: «Ребята, не завышайте собственные ожидания, чтоб потом не было разочарования. Потом расстроитесь», — заявил Алексей Резников во время интервью РБК-Украине. По его словам, западное общество перегрето ожиданиями успешного контрнаступления ВСУ. Также Резников отметил, что до изменений линии фронта в Киеве не верили в победу в противостоянии с Москвой. Запад вынудит Украину начать наступление для отработки военной помощи. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что весенняя операция Украины станет атакой Запада по российским позициям, его слова приводит RT. Однако во время атаки по южному направлению ВСУ столкнутся с проблемой форсирования Днепра. По мнению военного корреспондента «Украина. Ру» Василия Ткача, для успешной операции, украинские отряды не должны получать никакого урона. Украина не должно завышать ожидания от наступления весной. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Поэтому мы согласовываем с Генштабом и Анна Маляр (замминистра обороны Украины — прим. URA.RU) потом говорит: «Ребята, не завышайте собственные ожидания, чтоб потом не было разочарования. Потом расстроитесь», — заявил Алексей Резников во время интервью РБК-Украине. По его словам, западное общество перегрето ожиданиями успешного контрнаступления ВСУ. Также Резников отметил, что до изменений линии фронта в Киеве не верили в победу в противостоянии с Москвой. Запад вынудит Украину начать наступление для отработки военной помощи. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что весенняя операция Украины станет атакой Запада по российским позициям, его слова приводит RT. Однако во время атаки по южному направлению ВСУ столкнутся с проблемой форсирования Днепра. По мнению военного корреспондента «Украина. Ру» Василия Ткача, для успешной операции, украинские отряды не должны получать никакого урона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям