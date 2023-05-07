07 мая 2023

Синоптик дал прогноз по дождям в охваченной пожарами Свердловской области

Синоптик Леус: в Свердловской области не будет дождей до 15 мая
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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, лужа, лето, дождь
В Свердловской области не будет дождей до 15 мая, считает синоптик Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области, где полыхают пожары на 16 территориях, не планируется дождей до 15 мая. Об этом заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Когда ждать дождей жителям Свердловской области? Огорчу — на предстоящей неделе дождей в этой части нашей страны не будет», — написал Михаил Леус в своем telegram-канале.

Согласно данным департамента информационной политики Свердловской области, к вечеру 7 мая в регионе лесные пожары полыхают на 16 территориях. Огнем охвачено более 33 тысяч гектаров, а в нескольких округах введен режим чрезвычайной ситуации и эвакуированы люди. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о лесных пожарах в Свердловской области.

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В Свердловской области, где полыхают пожары на 16 территориях, не планируется дождей до 15 мая. Об этом заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Когда ждать дождей жителям Свердловской области? Огорчу — на предстоящей неделе дождей в этой части нашей страны не будет», — написал Михаил Леус в своем telegram-канале. Согласно данным департамента информационной политики Свердловской области, к вечеру 7 мая в регионе лесные пожары полыхают на 16 территориях. Огнем охвачено более 33 тысяч гектаров, а в нескольких округах введен режим чрезвычайной ситуации и эвакуированы люди. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о лесных пожарах в Свердловской области.
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