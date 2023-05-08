Жители Челябинска посмотрят салют на 9 мая на sup-бордах на реке Миасс

09 мая 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Участие безопасно даже для новичков, заявили организаторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Челябинска предлагают посмотреть праздничный салют 9 мая на sup-бордах на реке Миасс. Участие безопасно даже для новичков, уверяют организаторы заплыва. «Самое главное — это не пренебрегать правилами безопасности. Обязательно нужно быть в жилете и оставаться в безопасной зоне. Тогда получите максимальное удовольствие и без рисков», — рассказала URA.RU одна из организаторов заплыва на sup-бордах Юлия Носырева. По ее словам, если человек не уверен в своих силах, то может плыть на коленях. А чтобы не замерзнуть, нужно одеться потеплее, например, в горнолыжную куртку, и взять с собой термос с чаем прямо на sup-борд. Станция sup-борда в Челябинске находится на набережной реки Миасс, где и запускают праздничный салют. По словам Юлии Носыревой, с реки открывается отличный вид на салют. В прошлом году фейерверк на 9 мая с воды посмотрели порядка 60 саперов и каякеров. Ранее стало известно, что в Челябинске 9 мая перекроют движения для транспорта на дорогах города для проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Ограничения будут введены с 6:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00, уточнили в пресс-службе мэрии города.

Жителям Челябинска предлагают посмотреть праздничный салют 9 мая на sup-бордах на реке Миасс. Участие безопасно даже для новичков, уверяют организаторы заплыва. «Самое главное — это не пренебрегать правилами безопасности. Обязательно нужно быть в жилете и оставаться в безопасной зоне. Тогда получите максимальное удовольствие и без рисков», — рассказала URA.RU одна из организаторов заплыва на sup-бордах Юлия Носырева. По ее словам, если человек не уверен в своих силах, то может плыть на коленях. А чтобы не замерзнуть, нужно одеться потеплее, например, в горнолыжную куртку, и взять с собой термос с чаем прямо на sup-борд. Станция sup-борда в Челябинске находится на набережной реки Миасс, где и запускают праздничный салют. По словам Юлии Носыревой, с реки открывается отличный вид на салют. В прошлом году фейерверк на 9 мая с воды посмотрели порядка 60 саперов и каякеров. Ранее стало известно, что в Челябинске 9 мая перекроют движения для транспорта на дорогах города для проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Ограничения будут введены с 6:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00, уточнили в пресс-службе мэрии города.