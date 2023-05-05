Ограничения движения будут введены для проведения праздничных мероприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска 9 мая закроют движение транспорта для проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Ограничения будут введены с 6:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На время построения войск Челябинского гарнизона на Площади Революции будет закрыто движение транспорта с 6.00 до 13.00. Будут отцеплены все близлежащие улицы. Улицы в районе набережной реки Миасс, где пройдет концерт и будут запускать фейерверки, перекроют движение с 20:00 до 23:00», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии попросили челябинцев заранее планировать свои маршруты. Информация об изменениях в работе общественного транспорта появится позже.

В Челябинске 9 мая пройдет праздничный парад, концерт с участием Полины Гагариной и Сергея Безрукова. Программа мероприятий в День Победы завершится фейерверком на Набережной реки Миасс.

С 6:00 до 13:00 будет перекрыто движение для проведения построения войск Челябинского гарнизона Скрин: сервис «Яндекс. Карты»