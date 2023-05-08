08 мая 2023

Количество погибших в курганских пожарах достигло 19 человек

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, шоссе, дым от пожара, пожарные
В результате курганских пожаров погибло 19 человек Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Количество курганцев, которые погибли во время масштабных пожаров, достигло 19 человек. Об этом сообщает ВГТРК.

«Число погибших при пожарах в Курганской области достигло 19 человек», — сообщают ВГТРК. Об этом они пишут в своем telegram-канале.

Ранее, по информации источников из правоохранительных органов, количество погибших в курганских пожарах превысило 10 человек. Больше всего жертв в Шадринском муниципальном округе.

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Количество курганцев, которые погибли во время масштабных пожаров, достигло 19 человек. Об этом сообщает ВГТРК. «Число погибших при пожарах в Курганской области достигло 19 человек», — сообщают ВГТРК. Об этом они пишут в своем telegram-канале. Ранее, по информации источников из правоохранительных органов, количество погибших в курганских пожарах превысило 10 человек. Больше всего жертв в Шадринском муниципальном округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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