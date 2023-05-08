Количество погибших в курганских пожарах достигло 19 человек

В результате курганских пожаров погибло 19 человек
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Количество курганцев, которые погибли во время масштабных пожаров, достигло 19 человек. Об этом сообщает ВГТРК.
«Число погибших при пожарах в Курганской области достигло 19 человек», — сообщают ВГТРК. Об этом они пишут в своем telegram-канале.
Ранее, по информации источников из правоохранительных органов, количество погибших в курганских пожарах превысило 10 человек. Больше всего жертв в Шадринском муниципальном округе.
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