08 мая 2023

В Курганской области возросло количество погибших от пожаров

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар
Из-за пожаров в регионе есть погибшие Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Количество погибших в пожарах Курганской области превысило 10 человек. Об этом URA.RU сообщают источники в правоохранительных органах.

«Число жертв пожара возросло. Цифры уже превысили 10 человек. Больше всего жертв в Шадринском округе», — уточнили источники.

По данным telegram-канала Baza, количество погибших в пожарах составляет 14 человек. При этом 7 погибших из 14 приходятся на поселок Юлдус, он сгорел практически полностью. В самом Кургане скончались четыре человека. Ранее в СУ СК России по Курганской области сообщали, что в регионе в пожарах погибли три человека.

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Количество погибших в пожарах Курганской области превысило 10 человек. Об этом URA.RU сообщают источники в правоохранительных органах. «Число жертв пожара возросло. Цифры уже превысили 10 человек. Больше всего жертв в Шадринском округе», — уточнили источники. По данным telegram-канала Baza, количество погибших в пожарах составляет 14 человек. При этом 7 погибших из 14 приходятся на поселок Юлдус, он сгорел практически полностью. В самом Кургане скончались четыре человека. Ранее в СУ СК России по Курганской области сообщали, что в регионе в пожарах погибли три человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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