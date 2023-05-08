В Курганской области возросло количество погибших от пожаров

Из-за пожаров в регионе есть погибшие
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Количество погибших в пожарах Курганской области превысило 10 человек. Об этом URA.RU сообщают источники в правоохранительных органах.
«Число жертв пожара возросло. Цифры уже превысили 10 человек. Больше всего жертв в Шадринском округе», — уточнили источники.
По данным telegram-канала Baza, количество погибших в пожарах составляет 14 человек. При этом 7 погибших из 14 приходятся на поселок Юлдус, он сгорел практически полностью. В самом Кургане скончались четыре человека. Ранее в СУ СК России по Курганской области сообщали, что в регионе в пожарах погибли три человека.
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