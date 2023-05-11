Депутат Свинцов ужаснулся призывам властей Украины к школьникам

Власти Украины позволили себе пригласить принять участие в атаке на памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в компьютерной игре Minecraft. На это обратил внимание замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов (ЛДПР).
«Украинские власти „мобилизуют“ в ВСУ детей. Школьников младших классов 12 мая приглашают принять участие в „контрнаступлении“ на сервер ЛДПР в Minecraft», — рассказал Свинцов РИА Новости. «Понятно, на каком участке фронта сосредоточены основные силы ВСУ и где будет нанесен „главный“ удар», — добавил он.
Ранее к памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на «цифровое» 1 Мая в Minecraft «пришли» 12 тысяч пользователей со всего мира. Сервер не выдержал числа желающих.
В феврале 2022 года Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика. 6 апреля, на 76 году жизни, Жириновский умер.
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