Сервис в Minecraft рухнул из-за наплыва посетителей памятника Жириновскому

01 мая 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Огромное количество людей со всего мира решили посетить первую цифровую первомайскую демонстрацию в игре Minecraft. Она была проведена в память об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР. «Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию. Она стала самым массовым митингом, прошедшим сегодня на территории нашей страны. В мероприятии приняли участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло еще. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул», — рассказали в ЛДПР журналистам РИА Новости. В феврале 2022 года Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика. 6 апреля, на 76 году жизни, Жириновский умер.

Огромное количество людей со всего мира решили посетить первую цифровую первомайскую демонстрацию в игре Minecraft. Она была проведена в память об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР. «Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию. Она стала самым массовым митингом, прошедшим сегодня на территории нашей страны. В мероприятии приняли участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло еще. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул», — рассказали в ЛДПР журналистам РИА Новости. В феврале 2022 года Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика. 6 апреля, на 76 году жизни, Жириновский умер.