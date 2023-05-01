Сервис в Minecraft рухнул из-за наплыва посетителей памятника Жириновскому

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года Фото:

Огромное количество людей со всего мира решили посетить первую цифровую первомайскую демонстрацию в игре Minecraft. Она была проведена в память об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР.

«Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию. Она стала самым массовым митингом, прошедшим сегодня на территории нашей страны. В мероприятии приняли участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло еще. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул», — рассказали в ЛДПР журналистам РИА Новости.

В феврале 2022 года Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика. 6 апреля, на 76 году жизни, Жириновский умер.

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Огромное количество людей со всего мира решили посетить первую цифровую первомайскую демонстрацию в игре Minecraft. Она была проведена в память об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР. «Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию. Она стала самым массовым митингом, прошедшим сегодня на территории нашей страны. В мероприятии приняли участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло еще. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул», — рассказали в ЛДПР журналистам РИА Новости. В феврале 2022 года Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика. 6 апреля, на 76 году жизни, Жириновский умер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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