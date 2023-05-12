Минобороны Турции сообщило о позитивном итоге встречи РФ и Украины по зерновой сделке

12 мая 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Хулуси Акар заявил о продвижении сторон к продлению зерновой сделки Фото: Сергей Венявский © URA.RU Турция, Украина и Россия продвинулись в вопросах продления зерновой сделки. Об этом сообщил глава турецкого минобороны Хулуси Акар. «Мы движемся к соглашению о продлении зернового соглашения», — заявил Хулуси Акар, передает телеканал TGRT Haber . Он также заявил, что встреча прошла позитивно. При этом сроки продления договоренностей пока неизвестны. Переговоры по сделке будут продлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин сообщил об очередном раунде переговоров, касающихся зернового соглашения в Стамбуле между заместителями министров обороны из России, Турции и Украины. Он говорил, что встреча пройдет 10—11 мая в четырехстороннем формате, напоминает MK.RU .

Турция, Украина и Россия продвинулись в вопросах продления зерновой сделки. Об этом сообщил глава турецкого минобороны Хулуси Акар. «Мы движемся к соглашению о продлении зернового соглашения», — заявил Хулуси Акар, передает телеканал TGRT Haber. Он также заявил, что встреча прошла позитивно. При этом сроки продления договоренностей пока неизвестны. Переговоры по сделке будут продлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин сообщил об очередном раунде переговоров, касающихся зернового соглашения в Стамбуле между заместителями министров обороны из России, Турции и Украины. Он говорил, что встреча пройдет 10—11 мая в четырехстороннем формате, напоминает MK.RU.