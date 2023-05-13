Премьер Британии Сунак пообещал усилить помощь ВСУ в подготовке к наступлению

Великобритания намерена укрепить поддержку Украине, которая готовится к контрнаступлению на Россию. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
«На саммите G7 Великобритания мобилизует международные усилия, направленные против практики экономического принуждения, к которой прибегают враждебные государства. А также будет укреплять поддержку, оказываемую Украине, которая готовится активизировать боевые действия против России», — цитирует документ правительства со ссылкой на слова Сунака ТАСС.
Сунак также заявил, что в тесном сотрудничестве с мировыми партнерами необходимо решить массу проблем, начиная от инфляции и заканчивая миграцией.
Саммит будет проводиться с 19 по 21 мая в Хиросиме, Япония. Ранее стало известно о том, что Франция и Великобритания выразили готовность помочь Украине при контрнаступлении на Россию
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