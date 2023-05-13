Премьер Британии Сунак пообещал усилить помощь ВСУ в подготовке к наступлению

14 мая 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Великобритания поддержит Украину на саммите G7 Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания намерена укрепить поддержку Украине, которая готовится к контрнаступлению на Россию. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «На саммите G7 Великобритания мобилизует международные усилия, направленные против практики экономического принуждения, к которой прибегают враждебные государства. А также будет укреплять поддержку, оказываемую Украине, которая готовится активизировать боевые действия против России», — цитирует документ правительства со ссылкой на слова Сунака ТАСС. Сунак также заявил, что в тесном сотрудничестве с мировыми партнерами необходимо решить массу проблем, начиная от инфляции и заканчивая миграцией. Саммит будет проводиться с 19 по 21 мая в Хиросиме, Япония. Ранее стало известно о том, что Франция и Великобритания выразили готовность помочь Украине при контрнаступлении на Россию

Великобритания намерена укрепить поддержку Украине, которая готовится к контрнаступлению на Россию. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «На саммите G7 Великобритания мобилизует международные усилия, направленные против практики экономического принуждения, к которой прибегают враждебные государства. А также будет укреплять поддержку, оказываемую Украине, которая готовится активизировать боевые действия против России», — цитирует документ правительства со ссылкой на слова Сунака ТАСС. Сунак также заявил, что в тесном сотрудничестве с мировыми партнерами необходимо решить массу проблем, начиная от инфляции и заканчивая миграцией. Саммит будет проводиться с 19 по 21 мая в Хиросиме, Япония. Ранее стало известно о том, что Франция и Великобритания выразили готовность помочь Украине при контрнаступлении на Россию