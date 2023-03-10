Франция и Британия помогут Киеву в контрнаступлении

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия помогут Украине в контрнаступлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция и Великобритания выразили готовность помочь Украине при контрнаступлении на Россию. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — заявил Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьером Британии Риши Сунаком в Париже, подводя итоги 36-го франко-британского саммита. Трансляция велась на официальном youtube-канале британского издания The Independent.

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Франция и Великобритания выразили готовность помочь Украине при контрнаступлении на Россию. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. «Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — заявил Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьером Британии Риши Сунаком в Париже, подводя итоги 36-го франко-британского саммита. Трансляция велась на официальном youtube-канале британского издания The Independent.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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