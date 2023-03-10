Франция и Британия помогут Киеву в контрнаступлении

Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия помогут Украине в контрнаступлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Франция и Великобритания выразили готовность помочь Украине при контрнаступлении на Россию. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», —
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!