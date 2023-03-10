Франция и Британия помогут Киеву в контрнаступлении 10 марта 2023 в 19:52 Размер текста - 17 + Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия помогут Украине в контрнаступлении Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция и Великобритания выразили готовность помочь Украине при контрнаступлении на Россию. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. «Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — заявил Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьером Британии Риши Сунаком в Париже, подводя итоги 36-го франко-британского саммита. Трансляция велась на официальном youtube-канале британского издания The Independent. Франция и Великобритания выразили готовность помочь Украине при контрнаступлении на Россию. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. «Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — заявил Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьером Британии Риши Сунаком в Париже, подводя итоги 36-го франко-британского саммита. Трансляция велась на официальном youtube-канале британского издания The Independent. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям