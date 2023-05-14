Spiegel: мировой порядок, в котором доминирует Запад, подходит к концу

Во время первой холодной войны был риск применения ядерного оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Система международных отношений, в которой доминирует Запад, подходит к концу. Это связано с устойчивостью экономики России на фоне многочисленных санкциях. Об этом сообщил доктор экономических наук Хенрик Мюллер в своей колонке на Spiegel.

«Альянс, возглавляемый США, не может поставить Россию Владимира Путина на колени, особенно сейчас, когда развивающиеся экономики спешат на помощь Кремлю. <…> мировой порядок, в котором доминирует Запад, подходит к концу», — написал Хенрик Мюллер.

Автор приводит вывод Международного валютного фонда (МВФ), который отметил высокую устойчивость России перед санкциями. «Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты».

В МВФ отметили, что темпы падения российской экономики в первый год спецоперации оказались ниже, чем прогнозировали эксперты. «Выпуск российской экономики сократился всего на 2,1 процента вместо прогнозируемых 3,4 процента», — приводит данные МВФ Мюллер.

Запад считает Индию, Индонезию, Бразилию, Нигерию, и Южную Африку своими естественными союзниками. Однако такое положение вещей может поменяться во время новой холодной войны, продолжил доктор экономических наук.

По словам Хенрика, в мире закончилась эпоха процветания и свободы. На данный момент международная торговля представляет собой арену политических интересов.

В завершении Мюллер призвал Запад решить свои внутренние проблемы. Только при таком условии он может выиграть в новой холодной войне. «Былое сияние меркнет. Экономика дает сбои. Армия Европы слаба. Единственное, что растет, это долги», — высказался Мюллер.

В марте бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что новая холодная война будет между США и Китаем. По ее словам, она будет более опасной, чем первая. Во время военной гонки между СССР США мир несколько раз находился на грани уничтожения из-за риска применения ядерного оружия.