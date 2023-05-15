«ВКонтакте» поставила рекорд по количеству пользователей

Количество пользователей «ВКонтакте» превысило рекордный 81 миллион человек в 2023 году

15 мая 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Основным источником дохода «ВКонтакте» стала онлайн-реклама Фото: Владимир Андреев © URA.RU Количество пользователей социальной сети «ВКонтакте» достигло рекордных 81,5 миллиона по итогам первого квартала 2023 года. При этом выручка соцсети выросла на 67%. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте». «Средняя месячная аудитория „ВКонтакте“ в России выросла на 11% до рекордных 81,5 миллиона пользователей, средняя дневная — до 52,3 миллиона человек», — сообщили в пресс-службе социальной сети. Кроме того, глобальная аудитория увеличилась более чем до 104 миллионов активных пользователей ежемесячно. При этом выручка выросла до 16,3 миллиарда рублей. В пресс-службе подчеркнули, что основным источником дохода стала онлайн-реклама. Также наибольший доход компании принесли соцсети и контентные сервисы. В них входят: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «Пульc», «Портал», «Почта Mail.ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Видео» и «VK Мессенджер». Выручка в этом сегменте выросла на 47%.

Количество пользователей социальной сети «ВКонтакте» достигло рекордных 81,5 миллиона по итогам первого квартала 2023 года. При этом выручка соцсети выросла на 67%. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте». «Средняя месячная аудитория „ВКонтакте“ в России выросла на 11% до рекордных 81,5 миллиона пользователей, средняя дневная — до 52,3 миллиона человек», — сообщили в пресс-службе социальной сети. Кроме того, глобальная аудитория увеличилась более чем до 104 миллионов активных пользователей ежемесячно. При этом выручка выросла до 16,3 миллиарда рублей. В пресс-службе подчеркнули, что основным источником дохода стала онлайн-реклама. Также наибольший доход компании принесли соцсети и контентные сервисы. В них входят: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «Пульc», «Портал», «Почта Mail.ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Видео» и «VK Мессенджер». Выручка в этом сегменте выросла на 47%.