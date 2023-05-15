«ВКонтакте» поставила рекорд по количеству пользователей

Количество пользователей «ВКонтакте» превысило рекордный 81 миллион человек в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть "В контакте", клипарт. Москва, телефон, смартфон, ноутбук, вконтакте, социальная сеть, вк, компьютер, клавиатура компьютера
Основным источником дохода «ВКонтакте» стала онлайн-реклама Фото:

Количество пользователей социальной сети «ВКонтакте» достигло рекордных 81,5 миллиона по итогам первого квартала 2023 года. При этом выручка соцсети выросла на 67%. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

«Средняя месячная аудитория „ВКонтакте“ в России выросла на 11% до рекордных 81,5 миллиона пользователей, средняя дневная — до 52,3 миллиона человек», — сообщили в пресс-службе социальной сети. Кроме того, глобальная аудитория увеличилась более чем до 104 миллионов активных пользователей ежемесячно. При этом выручка выросла до 16,3 миллиарда рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что основным источником дохода стала онлайн-реклама. Также наибольший доход компании принесли соцсети и контентные сервисы. В них входят: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «Пульc», «Портал», «Почта Mail.ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Видео» и «VK Мессенджер». Выручка в этом сегменте выросла на 47%.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество пользователей социальной сети «ВКонтакте» достигло рекордных 81,5 миллиона по итогам первого квартала 2023 года. При этом выручка соцсети выросла на 67%. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте». «Средняя месячная аудитория „ВКонтакте“ в России выросла на 11% до рекордных 81,5 миллиона пользователей, средняя дневная — до 52,3 миллиона человек», — сообщили в пресс-службе социальной сети. Кроме того, глобальная аудитория увеличилась более чем до 104 миллионов активных пользователей ежемесячно. При этом выручка выросла до 16,3 миллиарда рублей. В пресс-службе подчеркнули, что основным источником дохода стала онлайн-реклама. Также наибольший доход компании принесли соцсети и контентные сервисы. В них входят: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «Пульc», «Портал», «Почта Mail.ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Видео» и «VK Мессенджер». Выручка в этом сегменте выросла на 47%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...