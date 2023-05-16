МВД пригрозило тюрьмой рэперам, читающим о наркотиках 16 мая 2023 в 19:55 Размер текста - 17 + Рэперы рискуют попасть в тюрьму за песни о наркотиках Фото: Дарья Попова © URA.RU Российские рэп-исполнители, которые читают в своих песнях о наркотиках, с 2024 года рискуют получить тюремный срок. Об этом сообщил замглавы МВД Игорь Зубов. «С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», — заявил Игорь Зубов. Ранее рэпера OG Buda (Григорий Ляхов) обвинили в пропаганде наркотиков. Сообщалось, что ему мог грозить штраф до 100 тысяч рублей, напоминает LIfe . Недавно в Петербурге был остановлен концерт исполнителя Scally Milano (Даниил Дмитриев), предположительно, из-за обнаружения в клубе наркотических веществ, пишет MK.RU . Российские рэп-исполнители, которые читают в своих песнях о наркотиках, с 2024 года рискуют получить тюремный срок. Об этом сообщил замглавы МВД Игорь Зубов. «С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», — заявил Игорь Зубов. Ранее рэпера OG Buda (Григорий Ляхов) обвинили в пропаганде наркотиков. Сообщалось, что ему мог грозить штраф до 100 тысяч рублей, напоминает LIfe. Недавно в Петербурге был остановлен концерт исполнителя Scally Milano (Даниил Дмитриев), предположительно, из-за обнаружения в клубе наркотических веществ, пишет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям