Курганские власти раскрыли размер выплат за вред здоровью из-за пожаров

Власти Курганской области выплатят погорельцам 150 тысяч рублей за тяжкий вред здоровью в ходе ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Курганские погорельцы получат выплаты за вред здоровью Фото:
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В постановлении правительства Курганской области №121 от 16 мая указаны размеры выплат из регионального резервного фонда жителям, получившим вред здоровью в ходе чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Единовременная денежная выплата гражданам за тяжкий вред здоровью в результате ЧС — 150 тысяч рублей на человека. Средней тяжести вред здоровью — 75 тысяч рублей, легкий вред — 50 тысяч рублей на человека», — указано в постановлении.

В постановлении уточняются категории жителей Курганской области, которые могут рассчитывать на получение выплат. Также документ конкретизирует правовые аспекты, при соблюдении которых назначаются единовременные выплаты за вред здоровью в результате ЧС.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал взять кредит, чтобы помочь пострадавшим от масштабных пожаров. Об этом он заявил во время встречи с погорельцами в микрорайоне Смолино.

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В постановлении правительства Курганской области №121 от 16 мая указаны размеры выплат из регионального резервного фонда жителям, получившим вред здоровью в ходе чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Единовременная денежная выплата гражданам за тяжкий вред здоровью в результате ЧС — 150 тысяч рублей на человека. Средней тяжести вред здоровью — 75 тысяч рублей, легкий вред — 50 тысяч рублей на человека», — указано в постановлении. В постановлении уточняются категории жителей Курганской области, которые могут рассчитывать на получение выплат. Также документ конкретизирует правовые аспекты, при соблюдении которых назначаются единовременные выплаты за вред здоровью в результате ЧС. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал взять кредит, чтобы помочь пострадавшим от масштабных пожаров. Об этом он заявил во время встречи с погорельцами в микрорайоне Смолино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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