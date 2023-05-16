Курганские власти раскрыли размер выплат за вред здоровью из-за пожаров

В постановлении правительства Курганской области №121 от 16 мая указаны размеры выплат из регионального резервного фонда жителям, получившим вред здоровью в ходе чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Единовременная денежная выплата гражданам за тяжкий вред здоровью в результате ЧС — 150 тысяч рублей на человека. Средней тяжести вред здоровью — 75 тысяч рублей, легкий вред — 50 тысяч рублей на человека», — указано в постановлении.
В постановлении уточняются категории жителей Курганской области, которые могут рассчитывать на получение выплат. Также документ конкретизирует правовые аспекты, при соблюдении которых назначаются единовременные выплаты за вред здоровью в результате ЧС.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал взять кредит, чтобы помочь пострадавшим от масштабных пожаров. Об этом он заявил во время встречи с погорельцами в микрорайоне Смолино.
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