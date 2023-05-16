Курганские власти раскрыли размер выплат за вред здоровью из-за пожаров

Власти Курганской области выплатят погорельцам 150 тысяч рублей за тяжкий вред здоровью в ходе ЧС

16 мая 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Курганские погорельцы получат выплаты за вред здоровью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В постановлении правительства Курганской области №121 от 16 мая указаны размеры выплат из регионального резервного фонда жителям, получившим вред здоровью в ходе чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Единовременная денежная выплата гражданам за тяжкий вред здоровью в результате ЧС — 150 тысяч рублей на человека. Средней тяжести вред здоровью — 75 тысяч рублей, легкий вред — 50 тысяч рублей на человека», — указано в постановлении. В постановлении уточняются категории жителей Курганской области, которые могут рассчитывать на получение выплат. Также документ конкретизирует правовые аспекты, при соблюдении которых назначаются единовременные выплаты за вред здоровью в результате ЧС. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал взять кредит, чтобы помочь пострадавшим от масштабных пожаров. Об этом он заявил во время встречи с погорельцами в микрорайоне Смолино.

В постановлении правительства Курганской области №121 от 16 мая указаны размеры выплат из регионального резервного фонда жителям, получившим вред здоровью в ходе чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Единовременная денежная выплата гражданам за тяжкий вред здоровью в результате ЧС — 150 тысяч рублей на человека. Средней тяжести вред здоровью — 75 тысяч рублей, легкий вред — 50 тысяч рублей на человека», — указано в постановлении. В постановлении уточняются категории жителей Курганской области, которые могут рассчитывать на получение выплат. Также документ конкретизирует правовые аспекты, при соблюдении которых назначаются единовременные выплаты за вред здоровью в результате ЧС. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал взять кредит, чтобы помочь пострадавшим от масштабных пожаров. Об этом он заявил во время встречи с погорельцами в микрорайоне Смолино.