Курганский губернатор возьмет кредит, чтобы помочь погорельцам. Видео

15 мая 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков дал обещание курганским погорельцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал взять кредит, чтобы помочь пострадавшим от масштабных пожаров. Об этом он заявил во время встречи с погорельцами в микрорайоне Смолино, передает корреспондент URA.RU. «Обещаю, что сертификатами обеспечу. На выплаты я кредиты возьму, рассчитаюсь. Чего бы нам это не стоило. Министру ваши заявления передадим, будем ждать решения. Просьба одна — не нагреваем друг друга, это ничего не даст», — заявил губернатор во время встречи. Шумков объяснил, что у региона нет средств на жилищные сертификаты. Поэтому, власти вынуждены брать кредит. Ранее URA.RU писало, что Шумков объяснил жителям микрорайона Смолино, когда они смогут отстроить дома на месте сгоревших. Он отметил, что для этого необходимо сделать расчет на возведение дамбы, так как разрешения на строительство в затопляемой зоне выдавать не будут. Губернатор и глава МЧС России Александр Куренков 15 мая пообщались с жителями сгоревших поселков.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал взять кредит, чтобы помочь пострадавшим от масштабных пожаров. Об этом он заявил во время встречи с погорельцами в микрорайоне Смолино, передает корреспондент URA.RU. «Обещаю, что сертификатами обеспечу. На выплаты я кредиты возьму, рассчитаюсь. Чего бы нам это не стоило. Министру ваши заявления передадим, будем ждать решения. Просьба одна — не нагреваем друг друга, это ничего не даст», — заявил губернатор во время встречи. Шумков объяснил, что у региона нет средств на жилищные сертификаты. Поэтому, власти вынуждены брать кредит. Ранее URA.RU писало, что Шумков объяснил жителям микрорайона Смолино, когда они смогут отстроить дома на месте сгоревших. Он отметил, что для этого необходимо сделать расчет на возведение дамбы, так как разрешения на строительство в затопляемой зоне выдавать не будут. Губернатор и глава МЧС России Александр Куренков 15 мая пообщались с жителями сгоревших поселков.