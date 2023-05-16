Глава МИД Греции исказил слова Лаврова про право страны расширить воды

17 мая 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

В Греции хотят расширить территориальные воды, сославшись на слова Сергея Лаврова Фото: Александр Елизаров © URA.RU Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Греция в праве расширить свои территориальные воды до 12 миль в Эгейском море, сославшись на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Однако российский политик говорил, что это возможно лишь при учете интересов других стран. «Поскольку я хочу быть точным, там написано до 12 миль. Каждое государство может расширить свои территориальные воды до 12 миль. В протоколе нашей встречи написано, что Россия не возражает против», — передает слова Никоса Дендиаса ERT. При этом Лавров говорил, что расширение границ не должно затрагивать права других государств. При этом Россия готова занимать лишь ту позицию, которая обозначена в Конвенции ООН по морскому праву, заявлял глава МИД РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Турция может поразить греческую столицу, если Греция не прекратит наращивание военной мощи на островах в Эгейском море. Об этом заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за того, что греческие острова находятся рядом их границей.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Греция в праве расширить свои территориальные воды до 12 миль в Эгейском море, сославшись на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Однако российский политик говорил, что это возможно лишь при учете интересов других стран. «Поскольку я хочу быть точным, там написано до 12 миль. Каждое государство может расширить свои территориальные воды до 12 миль. В протоколе нашей встречи написано, что Россия не возражает против», — передает слова Никоса Дендиаса ERT. При этом Лавров говорил, что расширение границ не должно затрагивать права других государств. При этом Россия готова занимать лишь ту позицию, которая обозначена в Конвенции ООН по морскому праву, заявлял глава МИД РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Турция может поразить греческую столицу, если Греция не прекратит наращивание военной мощи на островах в Эгейском море. Об этом заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за того, что греческие острова находятся рядом их границей.