16 мая 2023

Глава МИД Греции исказил слова Лаврова про право страны расширить воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Санторини. Греция, море, корабль, лайнер, отдых
В Греции хотят расширить территориальные воды, сославшись на слова Сергея Лаврова Фото:

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Греция в праве расширить свои территориальные воды до 12 миль в Эгейском море, сославшись на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Однако российский политик говорил, что это возможно лишь при учете интересов других стран.

«Поскольку я хочу быть точным, там написано до 12 миль. Каждое государство может расширить свои территориальные воды до 12 миль. В протоколе нашей встречи написано, что Россия не возражает против», — передает слова Никоса Дендиаса ERT.

При этом Лавров говорил, что расширение границ не должно затрагивать права других государств. При этом Россия готова занимать лишь ту позицию, которая обозначена в Конвенции ООН по морскому праву, заявлял глава МИД РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что Турция может поразить греческую столицу, если Греция не прекратит наращивание военной мощи на островах в Эгейском море. Об этом заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за того, что греческие острова находятся рядом их границей.

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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Греция в праве расширить свои территориальные воды до 12 миль в Эгейском море, сославшись на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Однако российский политик говорил, что это возможно лишь при учете интересов других стран. «Поскольку я хочу быть точным, там написано до 12 миль. Каждое государство может расширить свои территориальные воды до 12 миль. В протоколе нашей встречи написано, что Россия не возражает против», — передает слова Никоса Дендиаса ERT. При этом Лавров говорил, что расширение границ не должно затрагивать права других государств. При этом Россия готова занимать лишь ту позицию, которая обозначена в Конвенции ООН по морскому праву, заявлял глава МИД РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Турция может поразить греческую столицу, если Греция не прекратит наращивание военной мощи на островах в Эгейском море. Об этом заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за того, что греческие острова находятся рядом их границей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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