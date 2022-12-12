Эрдоган намекнул на новый военный конфликт в Европе

Эрдоган: ракеты «Тайфун» долетят до Греции, если она не изменит политику

12 декабря 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Турции ракетным ударом Фото: Официальный сайт Президента РФ Турция может поразить греческую столицу, если Греция не прекратит наращивание военной мощи на островах в Эгейском море. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Теперь мы начали делать наши собственные ракеты. Конечно, эта постановка пугает греков. Если вы [Греция] не будете сохранять спокойствие, если попытаетесь [вооружиться] где-нибудь, в Америке или в других ли странах, то Турция, не останется в стороне… Мы можем внезапно прийти однажды ночью, когда придет время», — заявил Эрдоган. Его слова приводит журнал Politico . Свое заявление лидер Турции сделал на фоне того, как Греция стала усиливать свое военное присутствие на островах в Эгейском море. Эти острова находятся рядом с береговой линией Турции. Эрдоган отмечает, что Турция начала производить баллистические ракеты малой дальности. Они называются «Тайфун». Новый тип ракет страна испытывала в октябре, сумев поразить цель на расстоянии в 561 километр. Эта дистанция превышает в два раза дальнобойность всех ракет в турецком арсенале. Развитие конфликта между Турцией и Грецией способно привести к нестабильности и развалу НАТО, в который входят оба государства. Об этом заявил профессор Университета Пантеон Димитрис Стафакопулос, его слова передает «Телеканал 360». Сам конфликт начался в конце августа, когда греческие силы ПВО взяли на радар турецкие истребители F-16 неподалеку от острова Крит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция может поразить греческую столицу, если Греция не прекратит наращивание военной мощи на островах в Эгейском море. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Теперь мы начали делать наши собственные ракеты. Конечно, эта постановка пугает греков. Если вы [Греция] не будете сохранять спокойствие, если попытаетесь [вооружиться] где-нибудь, в Америке или в других ли странах, то Турция, не останется в стороне… Мы можем внезапно прийти однажды ночью, когда придет время», — заявил Эрдоган. Его слова приводит журнал Politico. Свое заявление лидер Турции сделал на фоне того, как Греция стала усиливать свое военное присутствие на островах в Эгейском море. Эти острова находятся рядом с береговой линией Турции. Эрдоган отмечает, что Турция начала производить баллистические ракеты малой дальности. Они называются «Тайфун». Новый тип ракет страна испытывала в октябре, сумев поразить цель на расстоянии в 561 километр. Эта дистанция превышает в два раза дальнобойность всех ракет в турецком арсенале. Развитие конфликта между Турцией и Грецией способно привести к нестабильности и развалу НАТО, в который входят оба государства. Об этом заявил профессор Университета Пантеон Димитрис Стафакопулос, его слова передает «Телеканал 360». Сам конфликт начался в конце августа, когда греческие силы ПВО взяли на радар турецкие истребители F-16 неподалеку от острова Крит.