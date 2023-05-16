Челябинцев приглашают служить по контракту в Мурманскую область

Контрактники смогут получать от 43 до 90 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области приглашают служить по военному контракту в Мурманской области. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, при службе на Крайнем Севере контрактники получают льготное исчисление выслуги лет.

«Производим набор на контрактную службу в Мурманской области, городе Гаджиево. Льготное исчисление выслуги год за полтора. Набор производится на должности: водитель (категория С), водители инженерной техники, номер расчета, стрелок, пожарный спасатель, операторы на ПУ. Заработная плата от 43 до 90 тысяч рублей в зависимости от выслуги лет и физической подготовленности», — говорится в объявлении.

При успешном прохождении собеседования и зачисления в ряды ВС РФ контрактники получают служебное жилье, вещевое имущество, продовольственный паек, оплачиваемый отпуск. При этом к кандидатам предъявляется ряд требований. У них не должно быть судимостей, нарушений условий контракта. Также они должны быть не моложе 18 и не старше 39 лет, иметь хорошее здоровье и необходимый уровень образования.

При службе на Крайнем Севере контрактникам предлагают не только льготы, но и повышенную заработную плату. Так, на службе в седьмой гвардейской бригаде кораблей охраны водного района в Мурманской области денежное довольствие начинается от 55 тысяч рублей, а после пяти лет службы на авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» можно получать в месяц 80 и более тысяч рублей.