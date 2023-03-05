Челябинцев зовут служить по военному контракту на авианесущий крейсер

Кандидаты должны быть готовы к плаванию после ремонта крейсера Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту на авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, корабль находится на ремонте в Мурманске.

«Приглашаем на военную службу по контракту на авианесущий крейсер „Адмирал флота Советского Союза Кузнецов“ в Мурманск. Денежное довольствие военнослужащих с учетом ежемесячной премии и районного коэффициента в первый год службы может достигать 50-55 тысяч рублей, а на пятый год службы на Севере —от 80 и выше», — говорится в объявлении.

Кандидаты должны быть годными к плавсоставу, иметь необходимый уровень образования. Также у них есть возможность заменить год срочной службы двумя годами контрактной.

За службу моряки получают целый ряд льгот. Среди них 60-дневный оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд к месту отдыха и продовольственный паек за время нахождения в отпуске. Также контрактники получают доступ к военной ипотеке и ряду других льгот, положенных военнослужащим по контракту.

Ранее челябинцев приглашали служить по военному контракту в районы Крайнего Севера. 12 ГУ Минобороны РФ предлагало обширный перечень воинских должностей.