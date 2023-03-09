Челябинцев приглашают на военный контракт в гвардейскую бригаду кораблей

Нести службу придется на военном корабле в районах Крайнего Севера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Челябинской области приглашают служить по военному контракту в седьмую гвардейскую бригаду кораблей охраны водного района. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, морская база располагается в Мурманской области.

«Открыты вакансии в седьмую гвардейскую бригаду кораблей охраны водного района. Денежное довольствие от 55 тысяч рублей. Женских должностей нет», — говорится в объявлении.

На корабли требуются радиотелеграфисты, радиометристы, электрики, мотористы, рулевые, машинисты, повара, механики, операторы, торпедисты, минеры. Кандидаты должны иметь российское гражданство, подходящие возраст, здоровье и образование. Также у них не должно быть судимостей и привлечений к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

За службу матросам полагается денежное довольствие от 55 тысяч рублей. В случае, если кандидат устраивается, находясь при этом в запасе, ему полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Плюсом к зарплате контрактники получают северную надбавку в 40% и надбавку за выслугу лет в районах Крайнего Севера до 80%.

Помимо хорошей зарплаты все, кто подпишет контракт получают все социальные льготы, положенные военнослужащим. Им предоставляется жилье, трехразовое питание, одежда.

Ранее челябинцев звали служить в Мурманск на авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Сейчас корабль находится на ремонте. Но кандидаты на подписание контракта должны быть готовы выйти в рейс сразу после завершения ремонтных работ.