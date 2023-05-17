Бывший курганский чиновник попал под суд после того, как помог осужденному

18 мая 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Курганскому экс-чиновнику вынесли приговор за помощь осужденному Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего замглавы администрации Шатровского сельсовета (Курганская область) Виктор Ильченко признали виновным в служебном подлоге после помощи осужденному. Информация появилась на сайте районного суда. «Ильченко В.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ — служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений», — сообщили в суде. Мужчина дал распоряжение секретарю сельсовета внести данные об отработке осужденным жителем обязательных работ. Бумаги о выполнении обязательных работ без их фактической отработки были направлены в ФСИН, после чего мужчину сняли с учета. Своими действия сельский чиновник воспрепятствовал восстановлению справедливости и выполнению решения суда. Было возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога. Экс-замглавы приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей и запретили на год занимать должности на госслужбе и в исполнительных органах. Ранее URA.RU сообщало, что чиновницу курганского муниципального округа судили за помощь осужденному. Женщина получила условный срок за внесение фальсифицированных данных об отработке наказания.

Бывшего замглавы администрации Шатровского сельсовета (Курганская область) Виктор Ильченко признали виновным в служебном подлоге после помощи осужденному. Информация появилась на сайте районного суда. «Ильченко В.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ — служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений», — сообщили в суде. Мужчина дал распоряжение секретарю сельсовета внести данные об отработке осужденным жителем обязательных работ. Бумаги о выполнении обязательных работ без их фактической отработки были направлены в ФСИН, после чего мужчину сняли с учета. Своими действия сельский чиновник воспрепятствовал восстановлению справедливости и выполнению решения суда. Было возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога. Экс-замглавы приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей и запретили на год занимать должности на госслужбе и в исполнительных органах. Ранее URA.RU сообщало, что чиновницу курганского муниципального округа судили за помощь осужденному. Женщина получила условный срок за внесение фальсифицированных данных об отработке наказания.