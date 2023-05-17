17 мая 2023

Бывший курганский чиновник попал под суд после того, как помог осужденному

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, статья, судья, суд
Курганскому экс-чиновнику вынесли приговор за помощь осужденному Фото:

Бывшего замглавы администрации Шатровского сельсовета (Курганская область) Виктор Ильченко признали виновным в служебном подлоге после помощи осужденному. Информация появилась на сайте районного суда.

«Ильченко В.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ — служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений», — сообщили в суде. Мужчина дал распоряжение секретарю сельсовета внести данные об отработке осужденным жителем обязательных работ.

Бумаги о выполнении обязательных работ без их фактической отработки были направлены в ФСИН, после чего мужчину сняли с учета. Своими действия сельский чиновник воспрепятствовал восстановлению справедливости и выполнению решения суда. Было возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога. Экс-замглавы приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей и запретили на год занимать должности на госслужбе и в исполнительных органах.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновницу курганского муниципального округа судили за помощь осужденному. Женщина получила условный срок за внесение фальсифицированных данных об отработке наказания.

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Бывшего замглавы администрации Шатровского сельсовета (Курганская область) Виктор Ильченко признали виновным в служебном подлоге после помощи осужденному. Информация появилась на сайте районного суда. «Ильченко В.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ — служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений», — сообщили в суде. Мужчина дал распоряжение секретарю сельсовета внести данные об отработке осужденным жителем обязательных работ. Бумаги о выполнении обязательных работ без их фактической отработки были направлены в ФСИН, после чего мужчину сняли с учета. Своими действия сельский чиновник воспрепятствовал восстановлению справедливости и выполнению решения суда. Было возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога. Экс-замглавы приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей и запретили на год занимать должности на госслужбе и в исполнительных органах. Ранее URA.RU сообщало, что чиновницу курганского муниципального округа судили за помощь осужденному. Женщина получила условный срок за внесение фальсифицированных данных об отработке наказания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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