Курганская чиновница за помощь осужденному сама попала под суд

27 февраля 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

Курганский суд признал чиновницу виновной в служебном подлоге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Специалист отдела ЖКХ администрации Варгашинского поселкового совета (Курганская область) была признана виновной в служебном подлоге при оформлении табеля учета отработки осужденного сельчанина. Информация появилась на сайте районного суда. «Умышленные действия М. по внесению в официальные документы заведомо ложных сведений повлекли существенное нарушение <…>, выразившееся в не произведении Ш. обязательных работ, в незаконном освобождении его от исполнения назначенного судом административного наказания», — сообщается о нарушении в материалах дела. Женщину приговорили к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год. Муниципальная чиновница помогла мужчине избежать наказания в виде 100 часов обязательных работ. Из-за внесенных ей записей в табель мужчина фактически отработал лишь 16 часов. Чиновница признала свою вину. Считая наказание достаточным, суд постановил не назначать ей дополнительного запрета занимать должности. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего заместителя главы администрации Кургана признали виновным в растрате. Экс-руководителя приговорили к четырем годам лишения свободы за коррупционное преступление.

Специалист отдела ЖКХ администрации Варгашинского поселкового совета (Курганская область) была признана виновной в служебном подлоге при оформлении табеля учета отработки осужденного сельчанина. Информация появилась на сайте районного суда. «Умышленные действия М. по внесению в официальные документы заведомо ложных сведений повлекли существенное нарушение <…>, выразившееся в не произведении Ш. обязательных работ, в незаконном освобождении его от исполнения назначенного судом административного наказания», — сообщается о нарушении в материалах дела. Женщину приговорили к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год. Муниципальная чиновница помогла мужчине избежать наказания в виде 100 часов обязательных работ. Из-за внесенных ей записей в табель мужчина фактически отработал лишь 16 часов. Чиновница признала свою вину. Считая наказание достаточным, суд постановил не назначать ей дополнительного запрета занимать должности. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего заместителя главы администрации Кургана признали виновным в растрате. Экс-руководителя приговорили к четырем годам лишения свободы за коррупционное преступление.