Reuters: НАТО готовит план обороны на случай конфликта с Россией

18 мая 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

НАТО разрабатывает план по обороне из-за боязни конфликта с Россией Фото: Министерство обороны Великобритании НАТО готовит план обороны на случай эскалации конфликта с Россией. Об этом стало известно из статьи агентства Reuters. Это будет первый подобный план после окончания холодной войны. «Лидеры альянса должны одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описано, как альянс будет реагировать на конфликт с Россией», — сообщается на сайте Reuters . НАТО обсудит план на своем саммите в Вильнюсе в июле. По словам главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, конфликт может возникнуть в любое время. НАТО готовится к этому. Отмечается, что раньше в альянсе не считали необходимостью составлять подобные планы, потому что конфликты не достигали таких масштабов. «Союзники точно будут знать, какие силы необходимы, что, как и где развертывать», — передает агентство слова генсека НАТО Йенса Столтенберга. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО просыпаются по утрам с мыслями о России. Он отметил, что в 2022 году альянс не воспринимал Россию всерьез. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что действия НАТО создают реальную угрозу для развития глобального конфликта. Его слова передает агентство «Народные Новости».

НАТО готовит план обороны на случай эскалации конфликта с Россией. Об этом стало известно из статьи агентства Reuters. Это будет первый подобный план после окончания холодной войны. «Лидеры альянса должны одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описано, как альянс будет реагировать на конфликт с Россией», — сообщается на сайте Reuters. НАТО обсудит план на своем саммите в Вильнюсе в июле. По словам главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, конфликт может возникнуть в любое время. НАТО готовится к этому. Отмечается, что раньше в альянсе не считали необходимостью составлять подобные планы, потому что конфликты не достигали таких масштабов. «Союзники точно будут знать, какие силы необходимы, что, как и где развертывать», — передает агентство слова генсека НАТО Йенса Столтенберга. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО просыпаются по утрам с мыслями о России. Он отметил, что в 2022 году альянс не воспринимал Россию всерьез. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что действия НАТО создают реальную угрозу для развития глобального конфликта. Его слова передает агентство «Народные Новости».