Медведев: НАТО просыпается с мыслями о России

16 мая 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Страны НАТО не хотели вести диалог с Россией по поводу гарантий безопасности в 2022 году, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 году НАТО не воспринимала Россию всерьез, но теперь каждая страна, которая состоит в Североатлантическом альянсе, просыпается по утрам с мыслями о России. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В 2022 году НАТО нас лениво отгоняла, когда дело касалось гарантий безопасности. Мол, оставь нас в покое, на тебя нет времени. А теперь все страны-члены НАТО ложатся спать ночью, а утром просыпаются с мыслями о России», — написал Медведев в социальных сетях. Он добавил, что Польша и страны Прибалтики, состоящие в альянсе, столкнулись с явными потерями, которые объясняются провальной политикой руководства НАТО, направленной на достижение исключительной роли в мире. Дмитрий Медведев таким заявлением выступил в ответ на комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия потерпела «геополитическое поражение» и якобы попала в зависимость от Китая, передает «Национальная служба новостей». При этом французский лидер отметил, что безопасность Европы зависит от отношений с Россией.

В 2022 году НАТО не воспринимала Россию всерьез, но теперь каждая страна, которая состоит в Североатлантическом альянсе, просыпается по утрам с мыслями о России. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В 2022 году НАТО нас лениво отгоняла, когда дело касалось гарантий безопасности. Мол, оставь нас в покое, на тебя нет времени. А теперь все страны-члены НАТО ложатся спать ночью, а утром просыпаются с мыслями о России», — написал Медведев в социальных сетях. Он добавил, что Польша и страны Прибалтики, состоящие в альянсе, столкнулись с явными потерями, которые объясняются провальной политикой руководства НАТО, направленной на достижение исключительной роли в мире. Дмитрий Медведев таким заявлением выступил в ответ на комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия потерпела «геополитическое поражение» и якобы попала в зависимость от Китая, передает «Национальная служба новостей». При этом французский лидер отметил, что безопасность Европы зависит от отношений с Россией.