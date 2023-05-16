Медведев: НАТО просыпается с мыслями о России

В 2022 году НАТО не воспринимала Россию всерьез, но теперь каждая страна, которая состоит в Североатлантическом альянсе, просыпается по утрам с мыслями о России. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В 2022 году НАТО нас лениво отгоняла, когда дело касалось гарантий безопасности. Мол, оставь нас в покое, на тебя нет времени. А теперь все страны-члены НАТО ложатся спать ночью, а утром просыпаются с мыслями о России», — написал Медведев в социальных сетях. Он добавил, что Польша и страны Прибалтики, состоящие в альянсе, столкнулись с явными потерями, которые объясняются провальной политикой руководства НАТО, направленной на достижение исключительной роли в мире.
Дмитрий Медведев таким заявлением выступил в ответ на комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия потерпела «геополитическое поражение» и якобы попала в зависимость от Китая, передает «Национальная служба новостей». При этом французский лидер отметил, что безопасность Европы зависит от отношений с Россией.
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