Медведев: НАТО просыпается с мыслями о России

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Страны НАТО не хотели вести диалог с Россией по поводу гарантий безопасности в 2022 году, заявил Дмитрий Медведев Фото:

В 2022 году НАТО не воспринимала Россию всерьез, но теперь каждая страна, которая состоит в Североатлантическом альянсе, просыпается по утрам с мыслями о России. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В 2022 году НАТО нас лениво отгоняла, когда дело касалось гарантий безопасности. Мол, оставь нас в покое, на тебя нет времени. А теперь все страны-члены НАТО ложатся спать ночью, а утром просыпаются с мыслями о России», — написал Медведев в социальных сетях. Он добавил, что Польша и страны Прибалтики, состоящие в альянсе, столкнулись с явными потерями, которые объясняются провальной политикой руководства НАТО, направленной на достижение исключительной роли в мире.

Дмитрий Медведев таким заявлением выступил в ответ на комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия потерпела «геополитическое поражение» и якобы попала в зависимость от Китая, передает «Национальная служба новостей». При этом французский лидер отметил, что безопасность Европы зависит от отношений с Россией.

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В 2022 году НАТО не воспринимала Россию всерьез, но теперь каждая страна, которая состоит в Североатлантическом альянсе, просыпается по утрам с мыслями о России. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В 2022 году НАТО нас лениво отгоняла, когда дело касалось гарантий безопасности. Мол, оставь нас в покое, на тебя нет времени. А теперь все страны-члены НАТО ложатся спать ночью, а утром просыпаются с мыслями о России», — написал Медведев в социальных сетях. Он добавил, что Польша и страны Прибалтики, состоящие в альянсе, столкнулись с явными потерями, которые объясняются провальной политикой руководства НАТО, направленной на достижение исключительной роли в мире. Дмитрий Медведев таким заявлением выступил в ответ на комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия потерпела «геополитическое поражение» и якобы попала в зависимость от Китая, передает «Национальная служба новостей». При этом французский лидер отметил, что безопасность Европы зависит от отношений с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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