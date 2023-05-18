18 мая 2023

В курганском округе остановили крупный природный пожар

МЧС локализовало пожар в Щучанском округе Курганской области
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Пожар бушевал в Щучанском округе Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Щучанском округе Курганской области 19 мая удалось локализовать крупный пожар. Об этом URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«В 09:00 19 мая пожар в Щучанском муниципальном округе удалось локализовать», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники продолжают работать на территории.

URA.RU писало, что 18 мая в Щучанском округе возник крупный природный пожар. В тушении огня участвовали почти 200 человек на площади 10 га. К месту пожара были отправлены 46 единиц техники и два самолета ИЛ-76.

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В Щучанском округе Курганской области 19 мая удалось локализовать крупный пожар. Об этом URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «В 09:00 19 мая пожар в Щучанском муниципальном округе удалось локализовать», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники продолжают работать на территории. URA.RU писало, что 18 мая в Щучанском округе возник крупный природный пожар. В тушении огня участвовали почти 200 человек на площади 10 га. К месту пожара были отправлены 46 единиц техники и два самолета ИЛ-76.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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