В курганском округе остановили крупный природный пожар

Пожар бушевал в Щучанском округе
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В Щучанском округе Курганской области 19 мая удалось локализовать крупный пожар. Об этом URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.
«В 09:00 19 мая пожар в Щучанском муниципальном округе удалось локализовать», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники продолжают работать на территории.
URA.RU писало, что 18 мая в Щучанском округе возник крупный природный пожар. В тушении огня участвовали почти 200 человек на площади 10 га. К месту пожара были отправлены 46 единиц техники и два самолета ИЛ-76.
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