В курганском округе остановили крупный природный пожар

МЧС локализовало пожар в Щучанском округе Курганской области

19 мая 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Пожар бушевал в Щучанском округе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Щучанском округе Курганской области 19 мая удалось локализовать крупный пожар. Об этом URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «В 09:00 19 мая пожар в Щучанском муниципальном округе удалось локализовать», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники продолжают работать на территории. URA.RU писало, что 18 мая в Щучанском округе возник крупный природный пожар. В тушении огня участвовали почти 200 человек на площади 10 га. К месту пожара были отправлены 46 единиц техники и два самолета ИЛ-76.

В Щучанском округе Курганской области 19 мая удалось локализовать крупный пожар. Об этом URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «В 09:00 19 мая пожар в Щучанском муниципальном округе удалось локализовать», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники продолжают работать на территории. URA.RU писало, что 18 мая в Щучанском округе возник крупный природный пожар. В тушении огня участвовали почти 200 человек на площади 10 га. К месту пожара были отправлены 46 единиц техники и два самолета ИЛ-76.