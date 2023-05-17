Около 200 человек тушат природный пожар в курганском округе

В курганском округе тушат природный пожар на площади 10 га
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В курганском МЧС уточнили данные природного пожара в Щучанском округе. Огонь тушат почти 200 человек на площади 10 га, сообщили в чрезвычайном управлении.
«В Щучанском муниципальном округе ликвидируют природный пожар площадью 10 Га», — привели данные в ГУ МЧС региона. В тушении огня возле сел Никитино и Михайловка задействованы 68 сотрудников МЧС и 123 пожарных.
К месту пожара отправлены 46 единиц техники. На запад Курганской области на помощь людям вылетели два самолета ИЛ-76.
Ранее URA.RU сообщало, что в Щучанском округе власти готовятся к эвакуации жителей из-за пожара. К селам Никитино и Михайловка высланы автобусы.
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