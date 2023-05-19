Как пройдет «Ночь музеев» в 2023 году

19 мая 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Многие музеи приготовят развлекательную программу для посетителей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России с 20 на 21 мая пройдет ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев. Во время мероприятия некоторые культурные заведения, кроме экскурсий, готовят для граждан развлекательные программы и мастер-классы. URA.RU приводит главную информацию о предстоящем мероприятии. «Ночь музеев» впервые была проведена в 1997 году в Берлине. Первым российским последователем акции стал Красноярский музейный центр в 2001 году. В ходе фестиваля большинство музеев открыто для граждан после захода солнца и почти до утра. Целью мероприятия является привлечение молодежи в культурные заведения, а также потенциала и возможностей современных музеев. Дата проведения, расписание Фестиваль пройдет в ночь с 20 на 21 мая. Большинство музеев начинают программу с 18:00 по местному времени. Каждое заведение самостоятельно выбирает время, до которого оно будет работать. Кроме того, каждый год «Ночь музеев» проводится на определенную тему. В 2023 году мероприятие пройдет под темой «История и истории». По словам министра культуры России Ольги Любимовой, в центре внимания будут не только сохранение памяти и духовных ценностей, но и рассказы о героях, наставниках и научных открытиях. Москва «Ночь музеев» пройдет в большинстве российских городов. Так, в Москве будет работать музей театра кукол имени С. В. Образцова, где посетителям расскажут истории о театральных куклах. Также для граждан будут открыты Дом книги на Арбате. Пушкинский музей, Новая Третьяковка, а также лекторий Кремля. Санкт-Петербург В Санкт-Петербурге граждане смогут посетить башни и подземелья Гатчинского дворца. Также будут открыты Музей железных дорог России и Музей Ахматовой в Фонтанном доме. Кроме того, будет возможность посетить Филармонию имени Шостаковича, а также Строгановский и Шереметьевский дворцы, где пройдут концерты классической музыки. Посетители смогут сходить на киностудию Ленфильм и Государственный музей-заповедник Царское Село. Новосибирск В Новосибирске пройдет ночь Гарри Поттера в молодежном центре «Зодиак», которая продлится до 06:00. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по зельеварению. А также проверить свои знания в тематической викторине. Также в парке музеев «Галерея времени» пройдут шоу барабанщиц, научные опыты, фаер-шоу и многое другое. С 13:00 до 21:15 пройдет мероприятие в Музее этнографии детства. Маленьких и взрослых посетителей ждут экскурсия, посвященная старинным игрушкам и музыкальная программа «Вечерние посиделки». Краеведческий музей выпустил сувенирную продукцию с цитатами из фильмов советского режиссера Леонида Гайдая в честь его 100-летия. Организаторы также подготовили «Гайдай-квиз» и просмотр фильмов знаменитого режиссера. Также компания «Речфлот» вместе с Музеем Новосибирска подготовили экскурсии на теплоходе. А музей «Гараж Ретро54» приготовил вечеринку в стиле 50-х «Стиляги в музее» для всей семьи. Желающие смогут принять участие в конкурсе на лучший ретрообраз. Нижний Новгород В Нижнем Новгороде пройдет выставка «Городская усадьба» в Главном доме купчихи Т.И. Рябиной. Для детей организаторы проведут «подвижные господские игры», среди который крокет и жмурки. Также посетителей будут учить дореволюционной грамматике по книгам того времени. Граждане смогут посетить Нижегородский кремль, где они могут посетить различные мастер-классы и экскурсии. Однако посетить их можно по предварительной регистрации. Также желающие смогут посетить музей «Домик Каширина», музей-квартиру Горького, музей русской фотографии, детский технопарк «Кванториум», музей занимательных наук «Кварки», а также музей моды и шоколада. Екатеринбург В Екатеринбурге люди около водонапорной башни на Плотинке смогут принять участие в сборе посланий для «капсулы времени». Там же состоится поэтический вечер от сообщества «СТИХИ ПРО». Желающие также смогут прогуляться по коридорам Института электрофизики и побывать в экспериментальном бункере. У жителей города также будет возможность сходить в киноаппаратный комплекс старого кинозала областной больницы. Желающие смогут смонтировать фрагмент фильма, а также самостоятельно зарядить кинопроектор. Екатеринбуржцы также смогут узнать историю создания видеоигр и взглянуть на персональные компьютеры и игровые консоли прошлого века. Такой опыт ждет их в Антимузее компьютеров и видеоигр. Также посетители смогут сходить на показ ретроавтомобилей. Организаторы покажут классические авто из частных коллекций, которые ранее не выставлялись. Кроме того, на площадке будет работать фотозона. Как зарегистрироваться и купить билеты Многие площадки в «Ночь музеев» можно посетить по единому билету. Он рассчитан на посещение нескольких заведений. Цена зависит от региона. Так, билет на пять музеев в Санкт-Петербурге стоит 550 рублей. При этом приобретать его нужно заранее. В среднем же цена единого билета равна 300 рублей. Приобрести его можно через сайт фестиваля, либо через сервисы покупки билетов в городах. В каких-то городах билеты на представления и в музеи продаются отдельно на каждую площадку. В Москве, например, посетить квесты, мастер-классы и экскурсии можно по цене от 100 до 450 рублей. Посещение концерта или театрального представления будет стоить от 700 рублей. Информацию можно узнать на сайтах музеев, участвующих в мероприятии. Где-то, как в Нижнем Новгороде необходимо заранее регистрироваться перед посещением музея. Также ученики школ и студенты вузов смогут посетить мероприятия по «Пушкинской карте». На некоторые площадки посетителей до 18 лет вовсе пускают бесплатно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России с 20 на 21 мая пройдет ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев. Во время мероприятия некоторые культурные заведения, кроме экскурсий, готовят для граждан развлекательные программы и мастер-классы. URA.RU приводит главную информацию о предстоящем мероприятии. «Ночь музеев» впервые была проведена в 1997 году в Берлине. Первым российским последователем акции стал Красноярский музейный центр в 2001 году. В ходе фестиваля большинство музеев открыто для граждан после захода солнца и почти до утра. Целью мероприятия является привлечение молодежи в культурные заведения, а также потенциала и возможностей современных музеев. Фестиваль пройдет в ночь с 20 на 21 мая. Большинство музеев начинают программу с 18:00 по местному времени. Каждое заведение самостоятельно выбирает время, до которого оно будет работать. Кроме того, каждый год «Ночь музеев» проводится на определенную тему. В 2023 году мероприятие пройдет под темой «История и истории». По словам министра культуры России Ольги Любимовой, в центре внимания будут не только сохранение памяти и духовных ценностей, но и рассказы о героях, наставниках и научных открытиях. «Ночь музеев» пройдет в большинстве российских городов. Так, в Москве будет работать музей театра кукол имени С. В. Образцова, где посетителям расскажут истории о театральных куклах. Также для граждан будут открыты Дом книги на Арбате. Пушкинский музей, Новая Третьяковка, а также лекторий Кремля. В Санкт-Петербурге граждане смогут посетить башни и подземелья Гатчинского дворца. Также будут открыты Музей железных дорог России и Музей Ахматовой в Фонтанном доме. Кроме того, будет возможность посетить Филармонию имени Шостаковича, а также Строгановский и Шереметьевский дворцы, где пройдут концерты классической музыки. Посетители смогут сходить на киностудию Ленфильм и Государственный музей-заповедник Царское Село. В Новосибирске пройдет ночь Гарри Поттера в молодежном центре «Зодиак», которая продлится до 06:00. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по зельеварению. А также проверить свои знания в тематической викторине. Также в парке музеев «Галерея времени» пройдут шоу барабанщиц, научные опыты, фаер-шоу и многое другое. С 13:00 до 21:15 пройдет мероприятие в Музее этнографии детства. Маленьких и взрослых посетителей ждут экскурсия, посвященная старинным игрушкам и музыкальная программа «Вечерние посиделки». Краеведческий музей выпустил сувенирную продукцию с цитатами из фильмов советского режиссера Леонида Гайдая в честь его 100-летия. Организаторы также подготовили «Гайдай-квиз» и просмотр фильмов знаменитого режиссера. Также компания «Речфлот» вместе с Музеем Новосибирска подготовили экскурсии на теплоходе. А музей «Гараж Ретро54» приготовил вечеринку в стиле 50-х «Стиляги в музее» для всей семьи. Желающие смогут принять участие в конкурсе на лучший ретрообраз. В Нижнем Новгороде пройдет выставка «Городская усадьба» в Главном доме купчихи Т.И. Рябиной. Для детей организаторы проведут «подвижные господские игры», среди который крокет и жмурки. Также посетителей будут учить дореволюционной грамматике по книгам того времени. Граждане смогут посетить Нижегородский кремль, где они могут посетить различные мастер-классы и экскурсии. Однако посетить их можно по предварительной регистрации. Также желающие смогут посетить музей «Домик Каширина», музей-квартиру Горького, музей русской фотографии, детский технопарк «Кванториум», музей занимательных наук «Кварки», а также музей моды и шоколада. В Екатеринбурге люди около водонапорной башни на Плотинке смогут принять участие в сборе посланий для «капсулы времени». Там же состоится поэтический вечер от сообщества «СТИХИ ПРО». Желающие также смогут прогуляться по коридорам Института электрофизики и побывать в экспериментальном бункере. У жителей города также будет возможность сходить в киноаппаратный комплекс старого кинозала областной больницы. Желающие смогут смонтировать фрагмент фильма, а также самостоятельно зарядить кинопроектор. Екатеринбуржцы также смогут узнать историю создания видеоигр и взглянуть на персональные компьютеры и игровые консоли прошлого века. Такой опыт ждет их в Антимузее компьютеров и видеоигр. Также посетители смогут сходить на показ ретроавтомобилей. Организаторы покажут классические авто из частных коллекций, которые ранее не выставлялись. Кроме того, на площадке будет работать фотозона. Многие площадки в «Ночь музеев» можно посетить по единому билету. Он рассчитан на посещение нескольких заведений. Цена зависит от региона. Так, билет на пять музеев в Санкт-Петербурге стоит 550 рублей. При этом приобретать его нужно заранее. В среднем же цена единого билета равна 300 рублей. Приобрести его можно через сайт фестиваля, либо через сервисы покупки билетов в городах. В каких-то городах билеты на представления и в музеи продаются отдельно на каждую площадку. В Москве, например, посетить квесты, мастер-классы и экскурсии можно по цене от 100 до 450 рублей. Посещение концерта или театрального представления будет стоить от 700 рублей. Информацию можно узнать на сайтах музеев, участвующих в мероприятии. Где-то, как в Нижнем Новгороде необходимо заранее регистрироваться перед посещением музея. Также ученики школ и студенты вузов смогут посетить мероприятия по «Пушкинской карте». На некоторые площадки посетителей до 18 лет вовсе пускают бесплатно.