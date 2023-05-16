16 мая 2023

В Кургане введут запрет из-за акции «Ночь в музее»

В Кургане на «Ночь в музее» запретили парковку в центре города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, художественный музей, улица пролетарская
Запрет будет действовать возле здания художественного музея Фото:

В Кургане на участке улицы Максима Горького введут запрет на парковку в день проведения акции «Ночь в музее». Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«О запрете остановки и стоянки автомобильного транспорта 19 мая 2023 года на улице М. Горького в связи с проведением ежегодной акции „Ночь в музее“. Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 20:00 до 21:00», — указано в документе. Запрет будет действовать по всей ширине проезжей части ул. М. Горького от пересечения с Пролетарской до пересечения с Пичугина.

В этот день в областном художественном музее им. Германа Травникова пройдут различные мастер-классы, ночные экскурсии и квизы. Также в музее выступят местные артисты. Помимо этого, зрителям представят авторский моноспектакль. Основная программа мероприятия пройдет с 20:00 до 23:00.

В ноябре в Кургане прошла акция «Ночь искусств». Ее участники рисовали картины, собирали роботов и плели косы.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на участке улицы Максима Горького введут запрет на парковку в день проведения акции «Ночь в музее». Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О запрете остановки и стоянки автомобильного транспорта 19 мая 2023 года на улице М. Горького в связи с проведением ежегодной акции „Ночь в музее“. Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 20:00 до 21:00», — указано в документе. Запрет будет действовать по всей ширине проезжей части ул. М. Горького от пересечения с Пролетарской до пересечения с Пичугина. В этот день в областном художественном музее им. Германа Травникова пройдут различные мастер-классы, ночные экскурсии и квизы. Также в музее выступят местные артисты. Помимо этого, зрителям представят авторский моноспектакль. Основная программа мероприятия пройдет с 20:00 до 23:00. В ноябре в Кургане прошла акция «Ночь искусств». Ее участники рисовали картины, собирали роботов и плели косы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...