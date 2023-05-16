В Кургане введут запрет из-за акции «Ночь в музее»

В Кургане на «Ночь в музее» запретили парковку в центре города

17 мая 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Запрет будет действовать возле здания художественного музея Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на участке улицы Максима Горького введут запрет на парковку в день проведения акции «Ночь в музее». Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О запрете остановки и стоянки автомобильного транспорта 19 мая 2023 года на улице М. Горького в связи с проведением ежегодной акции „Ночь в музее“. Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 20:00 до 21:00», — указано в документе. Запрет будет действовать по всей ширине проезжей части ул. М. Горького от пересечения с Пролетарской до пересечения с Пичугина. В этот день в областном художественном музее им. Германа Травникова пройдут различные мастер-классы, ночные экскурсии и квизы. Также в музее выступят местные артисты. Помимо этого, зрителям представят авторский моноспектакль. Основная программа мероприятия пройдет с 20:00 до 23:00. В ноябре в Кургане прошла акция «Ночь искусств». Ее участники рисовали картины, собирали роботов и плели косы.

В Кургане на участке улицы Максима Горького введут запрет на парковку в день проведения акции «Ночь в музее». Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О запрете остановки и стоянки автомобильного транспорта 19 мая 2023 года на улице М. Горького в связи с проведением ежегодной акции „Ночь в музее“. Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 20:00 до 21:00», — указано в документе. Запрет будет действовать по всей ширине проезжей части ул. М. Горького от пересечения с Пролетарской до пересечения с Пичугина. В этот день в областном художественном музее им. Германа Травникова пройдут различные мастер-классы, ночные экскурсии и квизы. Также в музее выступят местные артисты. Помимо этого, зрителям представят авторский моноспектакль. Основная программа мероприятия пройдет с 20:00 до 23:00. В ноябре в Кургане прошла акция «Ночь искусств». Ее участники рисовали картины, собирали роботов и плели косы.