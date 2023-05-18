Топ-5 программ «Ночи музеев» в Челябинске: события и цены на билеты

В Историческом музее Южного Урала вспомнят первые дни города, возникшего в башкирском урочище Челяби Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Ночь музеев на Урале

К грядущей «Ночи музеев», которая пройдет 20 мая, основательно подготовились все челябинские музеи. Чем поделятся с горожанами культурные учреждения Челябинска — в обзоре самых интересных предложений, собранных URA.RU.

В Историческом музее Южного Урала (ул. Труда, 100) мероприятия пройдут с 18 до 23 часов, причем официальное открытие — в 19 часов. Праздничную атмосферу при открытии создадут уже на входе: посетителей будут встречать артисты пантомимы. А до этого, в 18 часов, будут выступать танцоры направления K-pop (микс нескольких направлений современного танца).

Из театральных мероприятий в главном музее области пройдут: спектакль «Малахитовая шкатулка», поставленный совместно с Новым художественным театром (в рамках выставки «Каменный цветок»), «В урочище Челяби…» — театрализованный интерактив с примеркой костюмов ХVIII века.

В музее также пройдут мастер-классы, фотовыставки, дефиле в кимоно, чайная церемония, концерт на крыше музея (группа «Дабл-Ю») и многое другое. Билет на все площадки стоит 100 рублей, возможна оплата Пушкинской картой.

В Музее изобразительных искусств (пл. Революции, 1) можно будет понюхать советскую парфюмерию (300 рублей), или порисовать котиков Шагала (200 рублей), создать на асфальте его мир (это бесплатно), попробовать себя в рисунке светом — фризлайте (300 рублей) и поучаствовать в других мастер-классах. Много мероприятий посвящено Шагалу, поскольку сейчас в музее проходит его выставка: от лекций по разным аспектам творчества художника (300 рублей) до экскурсии на выставке «Три эпохи Марка Шагала». На сайте музея указано, что возможно посещение всех экспозиций музея, без мероприятий, это стоит 250 рублей. Для участия в мероприятии Ночи музеев приобретается дополнительный билет. Все события будут проходить в течение дня, начиная с 12 часов, последнее (показ коллекции одежды, вдохновленной картиной Айвазовского «Шторм») начнется в 23 часа.

В парке «Россия — Моя история» (ул. Труда, 183) вход 20 мая на все экспозиции бесплатный. Пройдут три тематические экскурсии: «Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути», «Рюриковичи — лица эпохи» и «Романовы — лица эпохи». Также вечером с 17 до 20 часов будет проходить «Крещение Руси» — виртуальное путешествие по страницам истории России» и все время будет работать выставка «Парадоксы форм». Последняя экскурсия закончится ориентировочно в 20 часов.

Центр исторического наследия ЮУЖД (ул. Железнодорожная, 11) расскажет истории про людей и машины. Также в центре подготовили квест «Загадки и тайны Транссиба», и игру «PROисторию». Билет стоит 100 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно. Стоит обратить внимание, что график работы 20 мая — с 12 до 20 часов, но касса открыта до 19 часов.

Для тех, кто не успевает посетить Ночь музеев 20 мая, свое мероприятие подготовил театр «Манекен» (ул. Пушкина, 64) — там 21 мая, в воскресенье, в 22 часа, пройдет читка пьесы «Машенька» (18+). Пьеса написана нейросетью, и пока остается интригой, имеет ли произведение искусственного интеллекта отношение к роману Владимира Набокова. Вход на чтение пьесы бесплатный, но нужно будет предварительно зарегистрироваться на сайте театра.