Губернатор Текслер наградил медалями VIP-челябинцев

Губернатор Текслер наградил медалями VIP-челябинцев Рашникова, Мякуша и Христенко

19 мая 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер подписал три документа о награждениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медалями «За вклад в развитие Челябинской области» губернатор Алексей Текслер наградил бывшего председателя заксобрания региона Владимира Мякуша и председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Также звание почетного гражданина области присвоено экс-замгубернатора Виктору Христенко. «За заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность, наградить медалью Виктора Рашникова. Постановление подлежит опубликованию», — отметил Текслер в постановлении. Мякуша наградили за заслуги в государственной, политической и общественной деятельности. В настоящий момент политик является советником губернатора. Христенко, работавший замгубернатора в 1990-е годах, когда главой региона являлся Вадим Соловьев, получил звание за заслуги в развитии предпринимательства, участие в создании благоприятных условий делового климата. В настоящий момент Христенко является президентом делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С января 2000 года работал вице-премьером российского правительства, с марта 2004 года был министром промышленности и энергетики РФ.

Медалями «За вклад в развитие Челябинской области» губернатор Алексей Текслер наградил бывшего председателя заксобрания региона Владимира Мякуша и председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Также звание почетного гражданина области присвоено экс-замгубернатора Виктору Христенко. «За заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность, наградить медалью Виктора Рашникова. Постановление подлежит опубликованию», — отметил Текслер в постановлении. Мякуша наградили за заслуги в государственной, политической и общественной деятельности. В настоящий момент политик является советником губернатора. Христенко, работавший замгубернатора в 1990-е годах, когда главой региона являлся Вадим Соловьев, получил звание за заслуги в развитии предпринимательства, участие в создании благоприятных условий делового климата. В настоящий момент Христенко является президентом делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С января 2000 года работал вице-премьером российского правительства, с марта 2004 года был министром промышленности и энергетики РФ.