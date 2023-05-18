18 мая 2023

Губернатор Текслер наградил медалями VIP-челябинцев

Губернатор Текслер наградил медалями VIP-челябинцев Рашникова, Мякуша и Христенко
© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный концерт в поддержку медиков и военнослужащих «Герои нашего времени». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер подписал три документа о награждениях Фото:

Медалями «За вклад в развитие Челябинской области» губернатор Алексей Текслер наградил бывшего председателя заксобрания региона Владимира Мякуша и председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Также звание почетного гражданина области присвоено экс-замгубернатора Виктору Христенко.

«За заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность, наградить медалью Виктора Рашникова. Постановление подлежит опубликованию», — отметил Текслер в постановлении.

Мякуша наградили за заслуги в государственной, политической и общественной деятельности. В настоящий момент политик является советником губернатора.

Христенко, работавший замгубернатора в 1990-е годах, когда главой региона являлся Вадим Соловьев, получил звание за заслуги в развитии предпринимательства, участие в создании благоприятных условий делового климата. В настоящий момент Христенко является президентом делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С января 2000 года работал вице-премьером российского правительства, с марта 2004 года был министром промышленности и энергетики РФ.

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Медалями «За вклад в развитие Челябинской области» губернатор Алексей Текслер наградил бывшего председателя заксобрания региона Владимира Мякуша и председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Также звание почетного гражданина области присвоено экс-замгубернатора Виктору Христенко. «За заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность, наградить медалью Виктора Рашникова. Постановление подлежит опубликованию», — отметил Текслер в постановлении. Мякуша наградили за заслуги в государственной, политической и общественной деятельности. В настоящий момент политик является советником губернатора. Христенко, работавший замгубернатора в 1990-е годах, когда главой региона являлся Вадим Соловьев, получил звание за заслуги в развитии предпринимательства, участие в создании благоприятных условий делового климата. В настоящий момент Христенко является президентом делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С января 2000 года работал вице-премьером российского правительства, с марта 2004 года был министром промышленности и энергетики РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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