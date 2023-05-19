Путепровод перекроют для движения транспорта в ночное время с 22:00 до 6:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 22:00 до 6:00 в период с 19 по 23 мая будет ограничено движение через мост, соединяющий Металлургический район с северо-западом. На участке от дома № 8 на улице Мастеровой до улицы Куйбышева продолжатся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».

«В период с 19 по 23 мая путепровод будет полностью перекрыт для движения транспорта в ночное время, с 22:00 до 06:00, для укладки асфальтобетонного покрытия. В дневное время движение по путепроводу будет открыто», — сообщили в ведомстве.

Работы на путепроводе начались в воскресенье 14 мая. До 20 июня подрядчик должен будет уложить новый асфальт, а также нанести разметку термопластиком. Автовладельцев просят обращать внимание на установленные временные знаки, учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.