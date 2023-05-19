В Челябинске закроют мост, соединяющий Металлургический район с северо-западом. Карта

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Алексей Текслер и Наталья Котова осматривают новый Ленинградский мост. Челябинск , разметка, асфальт, ленинградский мост, дорога, проспект победы
Путепровод перекроют для движения транспорта в ночное время с 22:00 до 6:00 Фото:

В Челябинске с 22:00 до 6:00 в период с 19 по 23 мая будет ограничено движение через мост, соединяющий Металлургический район с северо-западом. На участке от дома № 8 на улице Мастеровой до улицы Куйбышева продолжатся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».

«В период с 19 по 23 мая путепровод будет полностью перекрыт для движения транспорта в ночное время, с 22:00 до 06:00, для укладки асфальтобетонного покрытия. В дневное время движение по путепроводу будет открыто», — сообщили в ведомстве.

Работы на путепроводе начались в воскресенье 14 мая. До 20 июня подрядчик должен будет уложить новый асфальт, а также нанести разметку термопластиком. Автовладельцев просят обращать внимание на установленные временные знаки, учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

В период с 19 по 23 мая путепровод будет полностью перекрыт для движения транспорта в ночное время, с 22:00 до 06:00, для укладки асфальтобетонного покрытия
В период с 19 по 23 мая путепровод будет полностью перекрыт для движения транспорта в ночное время, с 22:00 до 06:00, для укладки асфальтобетонного покрытия

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В Челябинске с 22:00 до 6:00 в период с 19 по 23 мая будет ограничено движение через мост, соединяющий Металлургический район с северо-западом. На участке от дома № 8 на улице Мастеровой до улицы Куйбышева продолжатся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал». «В период с 19 по 23 мая путепровод будет полностью перекрыт для движения транспорта в ночное время, с 22:00 до 06:00, для укладки асфальтобетонного покрытия. В дневное время движение по путепроводу будет открыто», — сообщили в ведомстве. Работы на путепроводе начались в воскресенье 14 мая. До 20 июня подрядчик должен будет уложить новый асфальт, а также нанести разметку термопластиком. Автовладельцев просят обращать внимание на установленные временные знаки, учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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