В Кургане завершились выплаты обратившимся погорельцам

20 мая 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Выплаты по 10 и 50 тысяч рублей курганским погорельцам завершены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о проведенном штабе по вопросам последствий пожаров и помощи погорельцам. По его словам, выплаты по 10 и 50 тысяч рублей завершены. «Провели штаб, обсудили вопросы ликвидации последствий ЧС и помощи погорельцам. Выплаты по 10 и 50 тысяч рублей завершены всем, кто обратился. Идет выдача жилищных сертификатов», — сообщает Шумков в своем telegram-канале. Ранее Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину, что жилищные сертификаты будут выданы погорельцам до 12 июня. На строительство домов дополнительно выделяется субсидия до 700 тысяч рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о проведенном штабе по вопросам последствий пожаров и помощи погорельцам. По его словам, выплаты по 10 и 50 тысяч рублей завершены. «Провели штаб, обсудили вопросы ликвидации последствий ЧС и помощи погорельцам. Выплаты по 10 и 50 тысяч рублей завершены всем, кто обратился. Идет выдача жилищных сертификатов», — сообщает Шумков в своем telegram-канале. Ранее Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину, что жилищные сертификаты будут выданы погорельцам до 12 июня. На строительство домов дополнительно выделяется субсидия до 700 тысяч рублей.