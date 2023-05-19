19 мая 2023

В Кургане завершились выплаты обратившимся погорельцам

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Выплаты по 10 и 50 тысяч рублей курганским погорельцам завершены Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о проведенном штабе по вопросам последствий пожаров и помощи погорельцам. По его словам, выплаты по 10 и 50 тысяч рублей завершены.

«Провели штаб, обсудили вопросы ликвидации последствий ЧС и помощи погорельцам. Выплаты по 10 и 50 тысяч рублей завершены всем, кто обратился. Идет выдача жилищных сертификатов», — сообщает Шумков в своем telegram-канале.

Ранее Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину, что жилищные сертификаты будут выданы погорельцам до 12 июня. На строительство домов дополнительно выделяется субсидия до 700 тысяч рублей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о проведенном штабе по вопросам последствий пожаров и помощи погорельцам. По его словам, выплаты по 10 и 50 тысяч рублей завершены. «Провели штаб, обсудили вопросы ликвидации последствий ЧС и помощи погорельцам. Выплаты по 10 и 50 тысяч рублей завершены всем, кто обратился. Идет выдача жилищных сертификатов», — сообщает Шумков в своем telegram-канале. Ранее Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину, что жилищные сертификаты будут выданы погорельцам до 12 июня. На строительство домов дополнительно выделяется субсидия до 700 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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