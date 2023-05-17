Шумков назвал сроки, когда курганским погорельцам выдадут сертификаты на жилье

Курганским погорельцам выдадут сертификаты на жилье до 12 июня

Погорельцам выдадут жилищные сертификаты до 12 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганским погорельцам, потерявшим жилье в масштабных пожарах, до 12 июня выдадут все жилищные сертификаты на покупку и строительство домов. Об этом глава региона Вадим Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину во время совещания с членами правительства.

«По утрате дома, являвшегося единственным жильем, будем предоставлять сертификаты Минстроя. Кроме того, на строительство домов дополнительно выделяется субсидия до 700 тысяч рублей. Тем, у кого дом не является единственным жильем, будет предоставляться сертификат на 500 тысяч рублей. Выдачу сертификатов планируем завершить до 12 июня текущего года», — сообщил губернатор Шумков.

Также глава региона отметил, что за утрату зарегистрированных дачных домиков будет выделяться единовременная выплата в 100 тысяч рублей. За дачи, которые были зарегистрированы в качестве жилых домов выплата составляет 300 тысяч рублей. В случае, если там проживали семьи с детьми, то дополнительно предоставятся сертификаты Минстроя.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков отчитался президенту Путину о ликвидации майских пожаров и помощи пострадавшим гражданам. В ходе доклада глава региона сообщил, что на ликвидацию последствий ЧС необходимо 2,5 млрд рублей. Также Шумков попросил главу государства создать на Урале группировку МЧС с авиацией для оперативного тушения пожаров.