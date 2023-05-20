В Кургане потратят три миллиона на подсветку старой хрущевки

В Кургане направили три миллиона рублей на архитектурную подсветку четырехэтажной хрущевки в центре города. Информация опубликована на портале «Росэлторг».
«Выполнение работ по установке архитектурной подсветки фасада здания в Кургане на улице Гоголя, 37. Начальная цена контракта 3 миллиона рублей», — указано в документации тендера.
Согласно данным с сайта госзакупок, монтаж подсветки финансируется из регионального и городского бюджетов. Срок окончания работ по установке архитектурной подсветки указан в проекте контракта — это 30 июня.
По информации с сайта «дом.минжкх» четырехэтажная хрущевка на улице Гоголя, 37 была построена в 1957 году. Тип здания — шлакоблочный, а перекрытия деревянные, оштукатуренные, — указано в техдокументации.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане потратят миллионы рублей на новую архитектурную подсветку Кировского моста. Внешний вид объекта губернатор Вадим Шумков назвал ранее неопрятным.
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