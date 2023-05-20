20 мая 2023
19 мая 2023

В Кургане потратят три миллиона на подсветку старой хрущевки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане направили 3 млн рублей на подсветку хрущевки Фото:

В Кургане направили три миллиона рублей на архитектурную подсветку четырехэтажной хрущевки в центре города. Информация опубликована на портале «Росэлторг».

«Выполнение работ по установке архитектурной подсветки фасада здания в Кургане на улице Гоголя, 37. Начальная цена контракта 3 миллиона рублей», — указано в документации тендера.

Согласно данным с сайта госзакупок, монтаж подсветки финансируется из регионального и городского бюджетов. Срок окончания работ по установке архитектурной подсветки указан в проекте контракта — это 30 июня.

По информации с сайта «дом.минжкх» четырехэтажная хрущевка на улице Гоголя, 37 была построена в 1957 году. Тип здания — шлакоблочный, а перекрытия деревянные, оштукатуренные, — указано в техдокументации.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане потратят миллионы рублей на новую архитектурную подсветку Кировского моста. Внешний вид объекта губернатор Вадим Шумков назвал ранее неопрятным.

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В Кургане направили три миллиона рублей на архитектурную подсветку четырехэтажной хрущевки в центре города. Информация опубликована на портале «Росэлторг». «Выполнение работ по установке архитектурной подсветки фасада здания в Кургане на улице Гоголя, 37. Начальная цена контракта 3 миллиона рублей», — указано в документации тендера. Согласно данным с сайта госзакупок, монтаж подсветки финансируется из регионального и городского бюджетов. Срок окончания работ по установке архитектурной подсветки указан в проекте контракта — это 30 июня. По информации с сайта «дом.минжкх» четырехэтажная хрущевка на улице Гоголя, 37 была построена в 1957 году. Тип здания — шлакоблочный, а перекрытия деревянные, оштукатуренные, — указано в техдокументации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане потратят миллионы рублей на новую архитектурную подсветку Кировского моста. Внешний вид объекта губернатор Вадим Шумков назвал ранее неопрятным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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