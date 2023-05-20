В Кургане потратят три миллиона на подсветку старой хрущевки

21 мая 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

В Кургане направили 3 млн рублей на подсветку хрущевки Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Кургане направили три миллиона рублей на архитектурную подсветку четырехэтажной хрущевки в центре города. Информация опубликована на портале «Росэлторг». «Выполнение работ по установке архитектурной подсветки фасада здания в Кургане на улице Гоголя, 37. Начальная цена контракта 3 миллиона рублей», — указано в документации тендера. Согласно данным с сайта госзакупок, монтаж подсветки финансируется из регионального и городского бюджетов. Срок окончания работ по установке архитектурной подсветки указан в проекте контракта — это 30 июня. По информации с сайта «дом.минжкх» четырехэтажная хрущевка на улице Гоголя, 37 была построена в 1957 году. Тип здания — шлакоблочный, а перекрытия деревянные, оштукатуренные, — указано в техдокументации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане потратят миллионы рублей на новую архитектурную подсветку Кировского моста. Внешний вид объекта губернатор Вадим Шумков назвал ранее неопрятным.

В Кургане направили три миллиона рублей на архитектурную подсветку четырехэтажной хрущевки в центре города. Информация опубликована на портале «Росэлторг». «Выполнение работ по установке архитектурной подсветки фасада здания в Кургане на улице Гоголя, 37. Начальная цена контракта 3 миллиона рублей», — указано в документации тендера. Согласно данным с сайта госзакупок, монтаж подсветки финансируется из регионального и городского бюджетов. Срок окончания работ по установке архитектурной подсветки указан в проекте контракта — это 30 июня. По информации с сайта «дом.минжкх» четырехэтажная хрущевка на улице Гоголя, 37 была построена в 1957 году. Тип здания — шлакоблочный, а перекрытия деревянные, оштукатуренные, — указано в техдокументации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане потратят миллионы рублей на новую архитектурную подсветку Кировского моста. Внешний вид объекта губернатор Вадим Шумков назвал ранее неопрятным.