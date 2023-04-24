24 апреля 2023

В Кургане потратят миллионы на украшение неопрятного моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост, пешеход
В Кургане установят новое освещение Кировского моста Фото:

В Кургане потратят миллионы рублей на новую архитектурную подсветку Кировского моста, внешний вид которого губернатор Вадим Шумков назвал ранее неопрятным. По информации, опубликованной на сайте госзакупок, иллюминация будет оплачена из областного и городского бюджетов.

«На установку архитектурно-художественного освещения моста через Тобол на улице Кирова предусмотрено 2 млн 899 тыс рублей (начальная цена контракта). Окончание выполнения работ — 31 мая 2023 года», — указано в документации тендера.

В технической документации госзакупки написано, что на Кировском мосту будут установлены новые светильники на опорах торшерного типа. Консоли пешеходных дорожек моста украсят светодиодной лентой «Гибкий неон». После монтажа архитектурной подсветки объект городской инфраструктуры будет выглядеть красиво, особенно ночью.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети назвал Кировский мост неудобным для пешеходов и небезопасным. Также глава региона отмечал, что мост будет выполнен в едином стиле с набережной.

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В Кургане потратят миллионы рублей на новую архитектурную подсветку Кировского моста, внешний вид которого губернатор Вадим Шумков назвал ранее неопрятным. По информации, опубликованной на сайте госзакупок, иллюминация будет оплачена из областного и городского бюджетов. «На установку архитектурно-художественного освещения моста через Тобол на улице Кирова предусмотрено 2 млн 899 тыс рублей (начальная цена контракта). Окончание выполнения работ — 31 мая 2023 года», — указано в документации тендера. В технической документации госзакупки написано, что на Кировском мосту будут установлены новые светильники на опорах торшерного типа. Консоли пешеходных дорожек моста украсят светодиодной лентой «Гибкий неон». После монтажа архитектурной подсветки объект городской инфраструктуры будет выглядеть красиво, особенно ночью. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети назвал Кировский мост неудобным для пешеходов и небезопасным. Также глава региона отмечал, что мост будет выполнен в едином стиле с набережной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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