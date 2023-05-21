В США раскрыли, какой сигнал послал Зеленский, приехав на саммит G7 в Хиросиму

WP: Зеленский приехал на саммит G7 в Хиросиму, чтобы спасти Украину от ядерного удара
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский присутствует на саммите G7 в Хиросиме Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит G7 в Хиросиму, чтобы показать миру необходимость ядерного сдерживания. Об этом заявила активистка из Хиросимы Юта Такахаси, ее слова приводит американская газета The Washington Post.

«Визит Зеленского (на саммит G7 — прим. URA.RU) грозит послать сигнал, который оправдывает необходимость ядерного сдерживания, чтобы спасти Украину от превращения в еще одну Хиросиму. Однако это заставляет нас (жителей Японии — прим. URA.RU) чувствовать, что Хиросима была просто использована ядерными государствами, чтобы послать мирное сообщение», — заявила Юта Такахаси.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что визит Зеленского на саммит «Большой семерки» может изменить правила игры на международной арене. Однако он не уточнил, насколько сильно. Vse42.ru передает, что саммит G7 завершится 21 мая.

В августе 1945 года на японские города Хиросима и Нагасаки США сбросили ядерные бомбы. С тех пор Штаты остаются единственной в мире страной, испытавшей оружие массового поражения против людей.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит G7 в Хиросиму, чтобы показать миру необходимость ядерного сдерживания. Об этом заявила активистка из Хиросимы Юта Такахаси, ее слова приводит американская газета The Washington Post. «Визит Зеленского (на саммит G7 — прим. URA.RU) грозит послать сигнал, который оправдывает необходимость ядерного сдерживания, чтобы спасти Украину от превращения в еще одну Хиросиму. Однако это заставляет нас (жителей Японии — прим. URA.RU) чувствовать, что Хиросима была просто использована ядерными государствами, чтобы послать мирное сообщение», — заявила Юта Такахаси. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что визит Зеленского на саммит «Большой семерки» может изменить правила игры на международной арене. Однако он не уточнил, насколько сильно. Vse42.ru передает, что саммит G7 завершится 21 мая. В августе 1945 года на японские города Хиросима и Нагасаки США сбросили ядерные бомбы. С тех пор Штаты остаются единственной в мире страной, испытавшей оружие массового поражения против людей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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