Курганская мать ради денег записала мигранта отцом своего ребенка

25 мая 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Жительница Курганской области фиктивно оформила мигранта отцом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительницу Катайского округа (Курганская область) приговорили к условному лишению свободы за незаконное оформление иностранца отцом своего ребенка. Женщина пошла на нарушение закона ради денег, сообщается на сайте областной прокуратуры. «Жительница Катайского района с целью получения денежных средств оформила в качестве отца своего ребенка иностранного гражданина. <…> Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания)», — рассказали в прокуратуре. Женщина получила наказание в виде условного лишения свободы. Выявить нарушение удалось в ходе прокурорской проверки. Женщина обратилась в ЗАГС, где указала, что отцом ее ребенка вместо указанного в свидетельстве гражданина является мигрант. Информация была передана в полицию. Сотрудники правопорядка выяснили, что нарушить закон женщина решила ради вознаграждения. Отцовство могло помочь иностранцу, пообещавшему ей денег, получить гражданство РФ. Ранее URA.RU сообщало, что курганец фиктивно поставил на учет бригаду мигрантов. Житель города Макушино прописал у себя в квартире 11 человек и стал фигурантом уголовного дела.

Жительницу Катайского округа (Курганская область) приговорили к условному лишению свободы за незаконное оформление иностранца отцом своего ребенка. Женщина пошла на нарушение закона ради денег, сообщается на сайте областной прокуратуры. «Жительница Катайского района с целью получения денежных средств оформила в качестве отца своего ребенка иностранного гражданина. <…> Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания)», — рассказали в прокуратуре. Женщина получила наказание в виде условного лишения свободы. Выявить нарушение удалось в ходе прокурорской проверки. Женщина обратилась в ЗАГС, где указала, что отцом ее ребенка вместо указанного в свидетельстве гражданина является мигрант. Информация была передана в полицию. Сотрудники правопорядка выяснили, что нарушить закон женщина решила ради вознаграждения. Отцовство могло помочь иностранцу, пообещавшему ей денег, получить гражданство РФ. Ранее URA.RU сообщало, что курганец фиктивно поставил на учет бригаду мигрантов. Житель города Макушино прописал у себя в квартире 11 человек и стал фигурантом уголовного дела.