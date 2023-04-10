10 апреля 2023

Житель Курганской области незаконно прописал бригаду рабочих из Азии

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Макушино фиктивно прописал в своей квартире 11 мигрантов Фото:

Житель города Макушино Курганской области фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире 11 рабочих из Азии. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД России.

«В середине марта в городе Макушино в подразделение по вопросам миграции обратился 47-летний местный житель с вопросом о постановке на учет по месту пребывания 11 граждан одной из среднеазиатских республик. Сотрудники полиции выехали с целью проверки факта проживания иностранцев по указанному адресу. В ходе проверки факта проживания иностранцев сотрудники полиции установили, что на заявленный адрес граждане никогда не пребывали, а находились в другом месте», — говорится на сайте ведомства.

В отношении жителя Макушина возбуждено уголовное дело за фиктивную прописку иностранных граждан. Мужчине грозит лишение свободы до трех лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Также в ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что мигранты незаконно занимались ремонтными работами в регионе. Нарушителей оштрафовали на 22 тысячи рублей и сняли с миграционного учета.

Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана наказали за фиктивный брак с афганцем. Злоумышленница за 100 тысяч рублей помогла мигранту незаконно получить гражданство РФ. Также сообщалось, что жительница Курганской области нелегально прописала у себя четверых граждан Узбекистана. На 64-летнюю женщину возбуждено уголовное дело.

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Житель города Макушино Курганской области фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире 11 рабочих из Азии. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД России. «В середине марта в городе Макушино в подразделение по вопросам миграции обратился 47-летний местный житель с вопросом о постановке на учет по месту пребывания 11 граждан одной из среднеазиатских республик. Сотрудники полиции выехали с целью проверки факта проживания иностранцев по указанному адресу. В ходе проверки факта проживания иностранцев сотрудники полиции установили, что на заявленный адрес граждане никогда не пребывали, а находились в другом месте», — говорится на сайте ведомства. В отношении жителя Макушина возбуждено уголовное дело за фиктивную прописку иностранных граждан. Мужчине грозит лишение свободы до трех лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Также в ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что мигранты незаконно занимались ремонтными работами в регионе. Нарушителей оштрафовали на 22 тысячи рублей и сняли с миграционного учета. Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана наказали за фиктивный брак с афганцем. Злоумышленница за 100 тысяч рублей помогла мигранту незаконно получить гражданство РФ. Также сообщалось, что жительница Курганской области нелегально прописала у себя четверых граждан Узбекистана. На 64-летнюю женщину возбуждено уголовное дело.
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