24 мая 2023

Артист Гальцев приедет в Курган с концертом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гальцев Юрий. Курган, гальцев юрий
Юрий Гальцев приедет на курганский фестиваль Фото:

Российский артист Юрий Гальцев приедет и выступит на летнем фестивале в Кургане. Информацию опубликовали в соцсетях организаторы мероприятия.

«Ежегодный фестиваль искусств „Середина лета“ в рамках проекта „Всемирная встреча земляков Зауралья“ состоится уже в одиннадцатый раз <…> Фестиваль соберет целую плеяду талантливых земляков», — рассказал на своей странице «ВКонтакте» организатор Вадим Коробейников. Главной звездой фестиваля станет Юрий Гальцев.

Концерт состоится 23 июля. Мероприятие пройдет в зале областной филармонии. Как рассказали редакции организаторы, список артистов еще составляется.

Ранее URA.RU сообщало, что Гальцев написал стих о детстве. Он посвятил его своему брату и всем жителям Курганской области.

В Кургане состоится концерт Юрия Гальцева в рамках летнего фестиваля
В Кургане состоится концерт Юрия Гальцева в рамках летнего фестиваля

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский артист Юрий Гальцев приедет и выступит на летнем фестивале в Кургане. Информацию опубликовали в соцсетях организаторы мероприятия. «Ежегодный фестиваль искусств „Середина лета“ в рамках проекта „Всемирная встреча земляков Зауралья“ состоится уже в одиннадцатый раз <…> Фестиваль соберет целую плеяду талантливых земляков», — рассказал на своей странице «ВКонтакте» организатор Вадим Коробейников. Главной звездой фестиваля станет Юрий Гальцев. Концерт состоится 23 июля. Мероприятие пройдет в зале областной филармонии. Как рассказали редакции организаторы, список артистов еще составляется. Ранее URA.RU сообщало, что Гальцев написал стих о детстве. Он посвятил его своему брату и всем жителям Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...