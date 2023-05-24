Артист Гальцев приедет в Курган с концертом. Фото

25 мая 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Юрий Гальцев приедет на курганский фестиваль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский артист Юрий Гальцев приедет и выступит на летнем фестивале в Кургане. Информацию опубликовали в соцсетях организаторы мероприятия. «Ежегодный фестиваль искусств „Середина лета“ в рамках проекта „Всемирная встреча земляков Зауралья“ состоится уже в одиннадцатый раз <…> Фестиваль соберет целую плеяду талантливых земляков», — рассказал на своей странице «ВКонтакте» организатор Вадим Коробейников. Главной звездой фестиваля станет Юрий Гальцев. Концерт состоится 23 июля. Мероприятие пройдет в зале областной филармонии. Как рассказали редакции организаторы, список артистов еще составляется. Ранее URA.RU сообщало, что Гальцев написал стих о детстве. Он посвятил его своему брату и всем жителям Курганской области. В Кургане состоится концерт Юрия Гальцева в рамках летнего фестиваля фото: VK «Зауральское землячество»

Российский артист Юрий Гальцев приедет и выступит на летнем фестивале в Кургане. Информацию опубликовали в соцсетях организаторы мероприятия. «Ежегодный фестиваль искусств „Середина лета“ в рамках проекта „Всемирная встреча земляков Зауралья“ состоится уже в одиннадцатый раз <…> Фестиваль соберет целую плеяду талантливых земляков», — рассказал на своей странице «ВКонтакте» организатор Вадим Коробейников. Главной звездой фестиваля станет Юрий Гальцев. Концерт состоится 23 июля. Мероприятие пройдет в зале областной филармонии. Как рассказали редакции организаторы, список артистов еще составляется. Ранее URA.RU сообщало, что Гальцев написал стих о детстве. Он посвятил его своему брату и всем жителям Курганской области.