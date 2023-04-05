Актер Юрий Гальцев посвятил стихотворение землякам
Актер Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, посвятил стих родному брату и землякам. Об этом юморист рассказал в своем личном telegram-канале.
«Стих „Паром из детства“. Посвящается моему родному брату Николаю. А также всем моим землякам», — указано в посте «Юрий Гальцев | Канал».
Ранее URA.RU писало, что юморист Гальцев написал стихотворение про дом детства в Кургане. Речь идет о доме по адресу улица Гоголя, 123, где юморист жил вместе со своими родителями.
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