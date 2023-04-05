05 апреля 2023

Актер Гальцев посвятил стих своему брату и курганцам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гальцев Юрий. Курган, гальцев юрий
Актер Юрий Гальцев посвятил стихотворение землякам Фото:

Актер Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, посвятил стих родному брату и землякам. Об этом юморист рассказал в своем личном telegram-канале.

«Стих „Паром из детства“. Посвящается моему родному брату Николаю. А также всем моим землякам», — указано в посте «Юрий Гальцев | Канал».

Ранее URA.RU писало, что юморист Гальцев написал стихотворение про дом детства в Кургане. Речь идет о доме по адресу улица Гоголя, 123, где юморист жил вместе со своими родителями.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Актер Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, посвятил стих родному брату и землякам. Об этом юморист рассказал в своем личном telegram-канале. «Стих „Паром из детства“. Посвящается моему родному брату Николаю. А также всем моим землякам», — указано в посте «Юрий Гальцев | Канал». Ранее URA.RU писало, что юморист Гальцев написал стихотворение про дом детства в Кургане. Речь идет о доме по адресу улица Гоголя, 123, где юморист жил вместе со своими родителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...